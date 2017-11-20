Büyükşehir’den çiftçilere bu kez mercimek tohumu

Oğuzeli’nde Ziraat Odası Başkanlığı önünde çiftçilere mercimek tohumu dağıtan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı İbrahim Yılmaz, Oğuzeli’nde 450 çiftçiye 90 ton mercimek tohumu dağıtıldığını söyledi. Dünya genelinde 12 bine yakın bitkinin bulunduğunu, bunların 4 bin tanesinin merkezinin Anadolu’da olduğunu tahmin ettiklerini belirten Yılmaz, “Bunu arkeolojik kazılardan anlıyoruz. Mercimek bizim öz kültürümüz. Mercimek soğuğa ve kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Bu nedenle bölgemizde tercih edilmektedir. Bu doğrultuda yola çıkarak projelerimizi uygulamaya koyduk. Bazı ilçelerimizde nohut bazı ilçelerimizde de mercimek üretilmesine karar verdik. Mercimek bizim öz kültürümüz ve malımızdır, bunu kaybetmemiz gerekiyor” dedi.

Mercimeğin dünya genelindeki üretimine bakıldığı zaman; dünya genelinde 4,8 milyon ton mercimek üretildiğini dikkat çeken Yılmaz, “Bizim ülkemize bakıldığı zaman 350 bin ton dolaylarında mercimek üretimi var. Bu da dünya mercimek üretiminin sadece yüzde 7-8’ni karşıladığımızı gösteriyor. Gaziantep’e baktığımız zaman ise 12 bin ton dolayında mercimek üretiyoruz. Bu rakamların yeterli olmadığını gördük ve daha çok mercimek ekilmesi gerektiğini düşündük” diye konuştu.

Yılmaz, Oğuzeli ve Şahinbey ilçelerinde dağıtılan mercimek tohumlarının maliyetinin yüzde 70’lik kısmını Büyükşehir Belediyesi’nin karşıladığını kaydetti. İbrahim Yılmaz, Fırat-87 çeşidi olan mercimeğin 13 bin dekara ekileceğini ve bin 700 ton dolayında üretimin olacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.