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18 Eylül 2017 15:14

Büyükşehir’den eğitime destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir’den eğitime destek

18 Eylül 2017 15:14


Öğrencilerin iyi bir eğitim alması için her türlü desteği vermeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) bünyesinde YGS-LYS ve TEOG öğrencileri yönelik eğitimler veriyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin başarılı olması için verilen YGS-LYS ve TEOG dersleri kapsamında yaklaşık 9 ay ücretsiz etüt programları yapılıyor. Öte yandan bu yıl GASMEK’te eğitim gören öğrenciler YGS-LYS ve TEOG sınavlarında önemli bir başarı elde ederek, tıp, hukuk, eğitim, sağlık, fen ve edebiyat, iktisadi idari bilimler fakültesi ile eczacılık, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, mimarlık, psikoloji, mühendislik, ilahiyat gibi bölümlere yerleşti. Binlerce öğrencinin faydalanarak eğitim aldığı GASMEK’i ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sınavlarda başarılı olan öğrencilerle de bir araya geldi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı Sosyal Yardım Merkezi’de yaklaşık 3 bin 200 öğrenciye okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi dağıttı.


Okulların bakım ve onarım çalışmaları yapıldı


Bu arada Büyükşehir Belediyesi, 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi başlamadan önce merkez, ilçe ve köylerdeki okullarda asfaltlama, çevre düzenleme, halı saha, basketbol potası, Atatürk köşesi, boya, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Tadilat ve onarımlar kapsamında yaklaşık 381 okulda Atatürk köşesi yapılarak, okulların içi ve dışı boyandı, kilit taşı döşendi, yolları asfaltlandı, yıkık duvarlar ve kaldırımları yeniden yapıldı.


Öte yandan Başkan Şahin, okulların tadilat ve onarım çalışmalarını yerinde incelemişti.




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