Büyükşehir’den tesbih sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ahmet Geloğlu, Emrah Dede, Eymen Gürtan ve Şeyhmus Payzun’un koleksiyonlarının bulunduğu “Habbe-i Süveyda” adlı Tespih Sergisi, Gaziantep Sanat Merkezi’nde açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken unutulmaya yüz tutan meslekleri sanat merkezlerinde yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, “Burada güzel bir tespih sanatını sergilemiş olduk. Gaziantep sanatseverleri bekliyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş ne kadar sanat varsa onu burada sergilemek ustalarımızı bir araya getirmek unutulmamasını sağlamak ve gelecek kuşaklara aktarmak için bura önemli bir yer” diye konuştu.

Açılıştan sonra vatandaşlar sergiyi gezdi.