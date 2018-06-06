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06 Haziran 2018 14:09

Cerablus’ta her gün 3 bin kişiye iftar

Gaziantep İmkan Der tarafından Suriye’nin El Bab kentinde kurulan mutfakta her gün 3 bin kişilik iftar yemeği hazırlanıyor.

Cerablus’ta her gün 3 bin kişiye iftar

06 Haziran 2018 14:09


İmkander Gaziantep Temsilcisi Said Gökdere, dernek imkanları ve yardımseverlerin desteği ile El Bab’da kurulan mutfakta Doğu Gutalı ve El Bablılar için her gün iftar yemeği hazırlandığını söyledi. Suriyelilere sahur yemeği ve gıda paketlerinin de dağıtıldığını anlatan Gökdere, yardımseverlere çağıra bulunarak, "Günlük yaklaşık 3 bin kişiye yemek çıkarıyoruz. Suriyeliler için iftar desteğimiz durmaksızın Ramazan ayınca boyunca devam ediyor. Suriye’nin El Bab kenti. Doğu Guta’dan kardeşlerimiz için hem çadırlarda hem de evlerinde kalan Suriyeliler için yardımlarımız devam ediyor. Yeter ki Türk milleti bize destek olsun. Mazlumların ve mazlum coğrafyasının kardeşleri olan Suriyelilerin yanında olsunlar. Çok büyük dernek ve vakıf değiliz ama getirdiğimiz suyla ateş sönmez ama safımız belli olsun. Az da olsa, çok da olsa bu kardeşlerimizin yaralarına merhem olmaya çalışıyoruz" dedi.


Suriyeliler ise dernek yöneticilerine ve Türk milletine teşekkür etti.




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