Çocuklarda uyku sorunu için altın öneriler

Dr. Mehmet Erkan Altuncu çocuklarda uyku düzeni alıştırmalarında izlenmesi gereken süreç ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Uzman Dr. AMehmet Erkan Altuncu, anne babaların çocuk yetiştirirken güçlük yaşadığı konulardan biri çocuğun uyku düzeni ve alışkanlıkları olduğunu hatırlatarak, pek çok ailede çocuğun odasını ayırmak ve çocuğa kendi başına uyuma alışkanlığı kazandırmak büyük bir mücadeleye dönüştüğünü ifade etti. Altuncu, bu konuda en sağlıklı hareketin durumu detaylı bir değerlendirme ve gerektiğinde uzman desteğine başvurma olması gerektiğini belirtti.

Çocuklar neden ebeveyniyle yatmak ister

Çocukların ebeveynleri ile uyumak istemelerinin pek çok sebebe dayandığını aktaran Altuncu, “Travmatik deneyimler, korkular, önemli yaşamsal deneyimler (kreşe başlamak, eve hırsız girmesi, kardeş doğumu vb) gibi pek çok faktör çocuğun ebeveyni ile yatma isteğini tetikleyebilir. Anne, bebeğin ihtiyaçları karşısında ne kadar duyarlı ve tutarlıysa, bebeğine ilgi, yakınlık ve sıcaklık duygularını ne ölçüde iyi iletebiliyorsa bebek de kendini bir o kadar değerli, dünyayı ve diğer insanları ise olumlu algılar” dedi.

Uyku eğitimi nasıl olmalı, ebeveynlerin dikkat etmesi gerekenler

Uyku eğitimi hakkında da bilgi veren Altuncu, “Uyku eğitimi sabır, kararlılık, tutarlılık yanında anlayışlı olmayı da gerektirir. Uykuyu bir ceza olarak uygulamak, korkan bir çocuğun duygularını görmezden gelip yalnız uyumasına zorlamak gibi hatalı tutumlar beraberinde yeni problemler de getirir” ifadelerini kullandı.

Çocuklar ne zaman kendi odalarında yatmaya başlamalılar

Çocukların yatma düzeniyle ilgili bilgiler veren Altuncu, “Güncel çalışmalar bebekliğin ilk dönemlerinde bahsettiğimiz artılardan ötürü aynı yatakta değil ama annenin uyuduğu yatağa yakın bir mesafede, bebeğin kendi beşiğinde uyumasının olumlu katkılarını vurgulamaya başlamışlardır. Odaları ayırma zamanı için tam bir görüş birliği bulunmasa da normal şartlarda emzirme dönemi sonlandıktan sonra çocuğun kendi odasına geçirilmesinde pek sakınca görülmemektedir. Bu ayrılma sürecinin en geç 2-3 yaş civarında tamamlanmış olması önerilir. Bebeğinize sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırmanın en önemli yolu kendi odasında ve kendi yatağında yatırmaktır. Anne babadan ayrı yatma alışkanlığını kazanabilmiş bir çocuk, ileri ki dönemlerinde problemlerle karşılaştıklarında sorunlarıyla baş edebilecek, kendine olan güveni artacak anne baba bağımlılığı olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Kendisine güvenmesi için kendi yatağında uyumalı

Çocukların kişisel gelişimi ve kendine güveni için yalnız uyumasının önemli bir etken olduğunu da anımsatan Altuncu, “Çocuğun kendine güven duygusunun gelişiminde ve bireyliğini kazanabilmesi için kendi yatağında uyuma alışkanlığı kazanması en önemli özelliktir. Anne ve babasının yanında uyuma isteği olan ve buna direnen çocuklarda, anne ve babadan ayrılma konusunda ilerleyen dönemlerde önemli sorunlara neden olmaktadır. Özellikle okul çağlarında sık karşılaştığımız problemler, bu durumun sonuçları olarak gösterilebilir. Okul problemleri dışında, cinsel kimliğini bulması konusunda, anne ve baba ile birlikte yatma ihtiyacı en aza indirilmesi gerekmektedir. Bebeğin sağlıklı uyku alışkanlığı kazanabilmesi için ilk olarak uygulanması gereken davranış, bebeğin kendisine ait bir yatağa sahip olmasını sağlayarak başlanmalıdır. Ailenin imkanı varsa ve bulunduğu ortam uygunsa bebek daha dünyaya gelmeden mutlaka ayrı bir oda hazırlanmalıdır. Eğer ki bebeğe bu imkan sağlanamıyorsa, odanın içerisinde bir bölümün çocuk için hazırlanması, gerekli düzenlemelerin yapılması sağlıklı uyku alışkanlığın başlangıcı diyebiliriz. Pek çok aile doğumdan sonra kendi odalarına çocuğun yatabileceği yatak düzeni kurmayı tercih ederler. Kurulan bu düzen oldukça kolaydır ve bir sakıncası bulunmamaktadır. Bebeğin yetişkinin yatağına alınmasının yerine kendine ayrılan yatağında uyuması, hem annenin hem de bebeğin rahat uyumasını sağlar ve bebeğin daha sonraki döneminde bağımsızlığı için adım atmasının temelini oluşturur” ifadelerine yer verdi.

Uyku alışkanlığını baskıyla kazandıramazsınız

Çocuklara bir şeyleri öğretmenin baskıyla mümkün olmadığını söyleyen Altuncu, “İlerleyen dönemlerde çocuklara, uyku alışkanlığı zorla ve baskıyla dayatılmamalıdır. Zorlayarak uyumasını istediğimizde, çocuklar hırçınlaşacak, ağlayacak ve merhamet duygularımız ortaya çıkıp suçluluk duyacağız. Çocuğun uyku zamanı geldiğinde, davranışlarımız tutarlı ve sevildiğini hissedeceği şekilde olmalıdır. Davranışlarımız bu şekilde olursa, çocuk uyku zamanı geldiğinde direnmeyecektir. Mümkün oldukça belirli bir yatma zamanı belirlenmelidir. Bu belirlenen zamanda çocukların direnemeyeceği, yorgun düştüğü biyolojik saat dikkate alınmalıdır. Çocuğun uykusu gelmediği saatte yatırılmaya çalışıldığında, uyumamak için direnişler ortaya çıkması yüksek ihtimaldir” diye konuştu.