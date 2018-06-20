-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi nedeniyle Nurdağı ilçesinde istişare toplantııs yaplıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapacağı miting nedeniyle Kaymakamlık konferans salonuda toplantı yapıldı. İstişare toplantısına Gaziantep Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Bali, Belediye Meclis üyeleri, muhtarlar ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Bali, mitinge Tüm Nurdağı halkının davetli olduğunu belirterek, herkesi Demokrasi Meydanına beklediklerini ifade etti Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ise, 24 Haziran seçimlerinin önemine işaret ederek, seçim gezilerine de hizmete de devam ettiklerini ifade etti. Gaziantep Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan, hemşehrilerinin Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hasret gidereceğini söyledi.

Öte yandan toplantıda programa yoğun katılım olacağı ve organizasyonda aksaklık olmaması için yapılması gerekenler konusunda istişareler yapıldı.