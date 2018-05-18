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18 Mayıs 2018 15:21

Demir çelik sektörü KDV indirimi istiyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) “Demir-Çelik-Sac-Profil imalat ve satıcıları” Meslek Komitesi üyeleri Gaziantep Gelir İdaresi Başkanı Tekin’i ziyaret ederek sektör olarak yaşanan vergisel sorunları aktardılar.

Demir çelik sektörü KDV indirimi istiyor

18 Mayıs 2018 15:21


Ziyarette vergisel sorunların yanı sıra demir çelik sektörüne KDV indirimi talep edilirken, KDV indiriminin inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektörü olumlu yönde etkileyeceği belirtildi. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 26 nolu “Demir-Çelik-Sac-profil İmalat ve Satıcıları” Meslek Komitesi üyeleri Gaziantep Gelir İdaresi Başkanı Halil Tekin’i ziyaret ederek, sektörde KDV oranlarının düşürülmesi başta olmak üzere sektörün vergi konusunda yaşadığı sıkıntılarla ilgili görüş alış verişinde bulundu. Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Meclis üyeleri M. Necmettin Ay, M. Bülent Evyapan, Komite Başkanı Uğur Sarıbal, komite başkan yardımcısı İbrahim Halil Kutlu ve komite üyesi Hakan Küpeli Gaziantep Gelir İdaresi Başkanı Halil Tekin’i makamında ziyaret ederek, sektörde uygulanan yüzde 18 KDV oranının makul bir seviyeye çekilmesinin inşaat sektörü başta olmak üzere beraberinde birçok sektörü olumlu yönde etkileyeceğini dile getirerek KDV indirimi yapılması talebinde bulundu. Demir-çelik sektörünün birçok sektöre zincirleme etkisinin bulunduğunu ifade edilen ziyarette, sektöre yönelik yapılacak KDV indiriminin ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne ivme kazandırmak amacıyla atılan adımlara katkı sağlayacağı vurgulandı.


Gelir İdaresi Başkanı Halil Tekin’in vergiler konusunda yapılacak düzenlemeler ve Gelir İdaresinin yürütmekte olduğu çalışmalarla ilgili Meslek Komite üyelerini bilgilendirildiği ziyarette demir çelik sektöründe KDV oranlarının düşürülmesi başta olmak üzere sektörün vergi konusunda yaşadığı diğer sıkıntılar ve çözüm önerilerini içeren bir raporun hazırlanarak Başbakanlık Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesi kararlaştırıldı.




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