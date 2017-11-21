Deri mont hırsızı yakalandı

Olay, Şahinbey ilçesi Mütercim Asım Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.Y. isimli şahıs, girdiği bir mağazadan güvenlik barkodunu kırdığı 2 adet deri montu alarak hızla uzaklaşmaya başladı. İddiaya göre, iş yeri sahiplerinin durumu fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Yaşanan kovalamaca sonucu S.Y. isimli şahıs çaldığı deri montlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay sonrası emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.