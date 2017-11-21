Devrilen ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine düştü

Otomobil sürücüsünün dikkati faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Kemal Köker Caddesi üzerinde rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi. Ağaç, yolda seyir halinde bulunan Sadun Deniz Özyılmaz idaresindeki 27 P 5353 plakalı otomobilin üzerine düştü. Düşen ağaç nedeniyle otomobil hasar görürken, cadde ise bir süre ulaşıma kapandı. Olay yerine sevk edilen polisler tarafından çevrede güvenlik tedbirleri alınırken, park ve bahçeler müdürlüğü personeli tarafından ağaç kesilerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücünün dikkati faciayı önledi

Otomobil sürücüsü Sadun Deniz Özyılmaz, ağacın devrildiğini gördüğünü ve aniden frene bastığını söyledi. Özyılmaz, "Ağacın devrildiğini fark edince frene asıldım. Aniden durdum. Yoksa ağaç tam aracın üzerine düşerdi. Araçta annemde vardı" diye konuştu.

Öte yandan, kentin 3 farklı bölgesinde de ağaç devrildiği ve araçların mahsur kaldığı öğrenildi.