Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Ali Yerlikaya, Empati Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Zeynep Konukoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve EMPATİ Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Eğitime yapılacak yatırıma her türlü desteği verdiklerini belirten Yerlikaya, “Eğitime yapılan yatırım geleceğe yatırımdır ve hayırların en güzelidir. Bu anlamda Gaziantep’te daha önce örnek bir okul inşa ettiren EMPATİ Derneği yönetimine, ikinci okul yapımı kararların dan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Zeynep Konukoğlu da “Bugün protokolünü imzaladığımız yeni ilkokulumuzun şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, eğitim yolunda attığımız adımlarda bizlere destek olan herkese gönülden teşekkür ediyoruz’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Ali Yerlikaya, EMPATİ Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Derneği Başkanı Zeynep Konukoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete tarafından okul yapımına ilişkin protokol imzalandı.