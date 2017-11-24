Esk Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Eski Bakanı Türkiye’nin coğrafi konumu ve ev sahipliği yaptığı medeniyetler nedeniyle her zaman hedef olduğuna dikkat çekerek, "Bugüne kadar kurulan 10’dan daha fazla medeniyetin yer aldığı bir coğrafyada bulunuyoruz. Hatta, son 200 yılda petrolün yer altındayken, savaşın yer üstündeyken de barışın gerekçesi olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz” dedi. Öğrencilere mutlaka en az bir yabancı dili çok iyi konuşmalarının gerekliliğini hatırlatan Yıldız, “Bütün bunların karşısında bu dünyayı nasıl kucaklayacağız. Kalbimiz Allah’a bağlanırken elimiz nasıl bu dünyanın üzerinde olacak? Hem değerlerimizi kaybetmeyeceğiz, hem de bunu çok rahatlıkla yapabileceğiz. Bir müddet sonra Gaziantep Üniversitesi’nin hangi bölümünden mezun olduğunuz veya üniversitenizde sorulmayacak, iş hayatınızda. Yabancı dil bilip bilmediğiniz ise 30 yıl sonra da sorulacak, 20 yıl sonra da sorulacak. Arapça, İngilizce hangisiyse dalınıza göre mutlaka bunu öğrenebiliyor olmanız lazım” şeklinde konuştu. Dünyada gücün 1730’dan bu yana Portekiz, İspanya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile beraber üç temel kalem üzerinden gittiğini kaydeden Yıldız, “Ekonomi, savunma sanayi, kültür ve sanat. Bizim kültür ve sanatta ilerlemeden bu dünyayı kucaklayabilme imkanımız da yok. Estetik duygusunun, nezaket duygusunun, zarafetin bir insanda, bir öğrencide buluşabilmesi, birleşebilmesi ancak bu tarzda olabiliyor. O yüzden hem teknolojik gelişmeleri takip edeceğiz ama yabancı dille de beraber bütün bu dünyayı kucaklayabilecek kapasiteye ulaşacağız. Günde ortalama kaç sayfa kitap okuyoruz? 5 bin sayfa okuyabilir misin yılda diyorum. 5 bin sayfa okuyamam diyor. Günde 15 sayfa okuyabilir misin, okurum diyor. Ama, çarpıp böldüğünüzde 5 bin sayfa ediyor. Bizdeki bıraktığı algı çok farklı. Bugün 18 -22 yaş gurubundaki üniversite öğrencilerimizin bölümlerinden bağımsız olarak entelektüel seviyeyi yakalayabiliyor olmaları için yıllık 10 bin sayfa okuyabilmeleri lazım. Yani günde 30 sayfa. Vize zamanları da dahil olmak üzere buna. Çünkü o zihninizi farklı şekilde açıyor. Bunu yaptığınız takdirde 200 sayfalık 50 tane kitap okumak demek bu, çok ciddi bir birikim. İş hayatına atıldığınızda yemeğe götürdüğünüz misafirlerinizi veya yurtdışından, şehir dışından gelen misafirlerinizi 15 dakika iş anlatırsınız ama ondan sonra hayattan bahsedersiniz. Her yönüyle beraber onu kucaklayabiliyor olmak lazım. Dolayısıyla bizler hem değerleriyle, hem duruşuyla hem de dünyaya olan aşinalığıyla örnek bir kişi bir profil oluşturabiliyor olmamız lazım” ifadelerini kullandı

“15 Temmuz ufkumuzdaki insan profilini değiştirdi“

Türkiye’nin vizyonunu ancak Türkiye’nin gücüne inananların oluşturabileceğine vurgu yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız konuşmasının devamında, “Bu sadece bir darbe girişimi değildir. Yalnızca bir kaos oluşturmak değildir. Bizim fiziğimizi değil, aynı zamanda kimyamızı da bozmak üzere olan bir girişimdir. İnsanlar birbirine daha az güvenir oldular acaba FETÖ’cü mü diye? Bir insanın güvenini kaybetmekten daha kötü bir şey olabilir mi? Bir insanın güveni yıllar süren bir ilişkiden sonra ancak tesis edilebiliyor. O yüzden Türkiye’ye yapılan bu kötülüğü biz yeni neslimizle beraber ancak telafi edebileceğiz. Türkiye’nin bütün yönleriyle beraber normalleşebiliyor olmasını siyasette, ekonomide, idarede, sosyal hayatta, sanayide her bir yönüyle beraber sağlayabilmek ancak buradan geçiyor. Bizler birçok konuyu rahat tartışabiliyor olmamız lazım. Rahatlıkla bunları konuşabiliyor olmamız lazım. Gençler acaba şuurlu, bilinçli mi yetişiyorlar diye tartıştırdığımız bir ortamda 15 Temmuz’da meydanlara çıkan 15 yaşındaki şehidimizden tutun ki 70 yaşına varıncaya kadar şehidimizin olduğu bir gece yaşadık. O gecenin ortak bir özelliği vardı; kalplerinden korkuları alınmış yapıdaydık. Ben birisiyle konuşuyorum ‘ben aslında bu kadar cesaretli biri değilim ama gittim tankın karşısına çıktım’ diyor. O yüzden biz eğer değerlerimizi kendi içimizde çok iyi tutuyorsak mutlaka bunun dışa yansıması olacak” ifadelerine yer verdi.

“Parçalanmışlığı aşmamız gerekiyor“

Toplantının açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Şehmus Demir ise, günümüzde yaşanan en büyük problemin insan ve ahlak sorunu ile din algımızdaki parçalanmışlık olduğunu belirtirken, “Özellikle modernizm ile birlikte ön plana çıkan temel yaklaşım bütünüyle ahlakı insanın insana saygısı ve karşıdakine saygısı üzerinden temellendiren bir yaklaşımdır. Yeni Türkiye vizyonunda mutlaka gençlere yeterli önemi vermemiz gerekiyor üniversiteler olarak özellikle. Sizlere bizlere çok büyük iş düşüyor ve en önemlisi de doğru din anlayışını toplumda tesis etmemiz gerekiyor. Dinin sadece namazdan, oruçtan, hacdan ibaret olmayan toplu bir bakış açısı bir dünya görüşü olduğunu insanlara hissettirmemiz gerekiyor. Bu hepimizin vecibesidir” diye konuştu.

Konferansta, Yeniler Topluluğu Danışman Hocası ve Türkiye Gençlik Vakfı Akademik Danışmanı Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi Bilge Yılmaz ile Erdemli Yöneticiler Akademisi Derneği Gaziantep İl Temsilcisi Dr. Kemal Ürkmez de birer selamlama konuşması yaptı.