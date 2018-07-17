Estetik burun ameliyatı (rinoplasti)

Dr. Nesrin Gümüş Öztürkmen estetik burun ameliyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Op. Dr. Gümüş, Estetik burun ameliyatının günümüzde özellikle ülkemizde en sık gerçekleştirilen estetik operasyonlardan biri olduğunu, Bu cerrahi ile gerek doğuştan gerekse travma sonucu oluşmuş bozuklukları düzeltmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Estetik Burun ameliyatı teknikleri

Op. Dr. Gümüş estetik burun ameliyatları teknikleriyle ilgili bilgi vererek, “Ameliyat açık ve kapalı teknikler olmak üzere genel anlamda iki farklı teknikle gerçekleştirilebilir. Ameliyatın hangi teknikle gerçekleştirileceği hastaya ve cerrahın deneyimine göre değişkenlik gösterir. Her iki tekniğin farklı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Fakat birinin diğerinden daha üstün olarak değerlendirilmesi doğru olmaz. Açık teknikte burun ucundan yapılan ufak bir kesi ile cerrahi gerçekleştirilir. Bu iz zamanla azalarak giderek belirsiz hale gelir. Kapalı teknikte tüm kesiler burun içinde kalmaktadır” dedi.

“Her hastaya farklı planlamalar”

Operasyonun her hasta için farklı planlamalar yapıldığının altını Çizen Dr. Gümüş, “Operasyon öncesi yapılan ayrıntılı görüşmeler ve tetkikler sonucu her hastaya farklı planlamalar yapılır. Hasta kıkırdak eğriliği (septumdeviasyonu) ve burun etlerinin büyümesi (konkahipertrofisi) açısından ayrıntılı olarak değerlendirilir. Yapılacak cerrahide eş zamanlı olarak solunum problemlerinin de düzeltilmesi amaçlanır” şeklinde konuştu.

“Morluk ve şişkinliğe son”

Yapılan ameliyattan sonra hastalara yapılan uygulamalar hakkında bilgi veren Gümüş, “Ameliyat ameliyathane şartlarında genel anesteziyle veya sedasyon-lokal anesteziyle önceden yapılan planlamalar doğrultusunda gerçekleştirilir. Ameliyat süresi, yapılacak işlemlerin detaylarına göre 1.5- 2 saati bulur. Bu süre, daha önce bir operasyon geçirmemiş kişiler için geçerlidir. Önceden bir operasyon geçirmiş ve iyi netice alamamış kişilerde ameliyat süresi daha uzun olabilir. Ayrıca bu hastalarda, özelikle burun desteğini ileri derece kaybetmiş olanlarda gerekirse vücudun farklı bölgelerinden (kaburga veya kulak gibi) kıkırdak alınması gerekebilir. Estetik burun ameliyatlarında, önemli yeniliklerden birisi de silikon tamponlardır. Ortasında boru şeklinde bir delik olan bu tamponlar cerrahi sonrası rahatça nefes alıp vermeye olanak sağlamaktadır. Burun estetiği ameliyatının bitiminde burun üstüne ince bir bant ve plastik bir atel yerleştirilir. Ameliyat sonrası morluk ve şişlikler yeni kullanılan yöntemler sayesinde oldukça azalmıştır. Göz çevresine soğuk uygulama yapılır ve hastanın ameliyat sonrasında, genellikle 1 gece hastanede kalması beklenir Ameliyattan 3-5 gün sonra burun içindeki tamponlar, 1 hafta- 10 gün sonra sonra burun üstündeki plastik atel ve bantlar alınır ve başka bir şey uygulanmaz. Hastaya belirli bir süre masaj yapması önerilir. Ameliyat sonrası morluk ve şişlikler yeni kullanılan yöntemler sayesinde oldukça azalmıştır.Göz çevresine yapılan soğuk uygulaması da morluk ve şişliklerin azalmasına yardımcı olur. Ameliyat sonrası ilk 2 gün hafif morluk ve şişlik oluşabilir. Bu şişlik ve morluklar 3. gün azalmaya başlar.1. haftanın sonunda, atel ve bantlar alındığında, hafif bir makyajla kamufle edilebilecek kadar azalmıştır. Atel ve bant alınır alınmaz, burun şekli ile ilgili değişiklikler büyük oranda görülür, ancak son şeklin oluşması ve tüm detayların ortaya çıkması daha uzun bir zamanı gerektirir. 6 ay ila 1 yıl içinde tam olarak netice oluşur” diye konuştu.