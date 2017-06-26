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26 Haziran 2017 15:30

Fadıloğlu, engelli Mehmet ve ailesini unutmadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle aile ziyaretleri gerçekleştirdi.

Fadıloğlu, engelli Mehmet ve ailesini unutmadı

26 Haziran 2017 15:30

Fadıloğlu, engelli Mehmet Akay ve ailesini ziyaret ederek bayramlaştı.


Mübarek Ramazan Ayının sona ermesiyle birlikte başlayan Ramazan Bayramı dolayısıyla aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Selimiye Mahallesi’nde ikamet eden 52 yaşındaki engelli Mehmet Akay’ı ve ailesini evinde ziyaret etti. Engelli Mehmet Akay’ın ve ailesinin Ramazan Bayramını kutlayan Rıdvan Fadıloğlu, aile ile yakından ilgilendi.


Allah, memleketimize barış, sükunet, huzur, bolluk ve bereket versin.


Ailenin bayram sevincini paylaşan Rıdvan Fadıloğlu, “Bugün Ramazan Bayramı vesilesiyle Mehmet kardeşimizi ve ailesini evinde ziyaret ettik ve ailemizle bayramlaştık. Allah, devletimize hiçbir zaman zeval vermesin. Devletimizin, Mehmet kardeşimizin engelli olması münasebetiyle kendine bağladığı maaş, diğer taraftan da hanım kardeşimize evde bakımla ilgili vermiş olduğu destekle geçimlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Maşallah, iki pırıl pırıl evladı var. Onların eğitimleriyle ilgileniyorlar. Biz de Şehitkamil Belediyesi olarak imkanlar dahilinde hizmet götürdüğümüz hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ediyoruz. Ben, Mehmet kardeşimizin şahsında tüm hemşehrilerimin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah, memleketimize barış, sükunet, huzur, bolluk ve bereket versin” ifadelerini kullandı.


Başkanımızı evimde ağırladığım için çok mutluyum


Fadıloğlu’nun kendilerini evlerinde ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getiren Mehmet Akay, “Başkanımız, Ramazan Bayramı nedeniyle bizi ziyaret ederek, evimize konuk oldu. Başkanımızı evimde ağırladığım için çok mutluyum. Başkanımız, sıkıntılarımızı dinledi, dertlerimize derman olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Başkanımız, zaten hiç bir zaman yardımlarını, desteklerini bizden esirgemiyor. Allah, kendisinden razı olsun. Ben de Başkanımızın nezdinde tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.




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