Fatma Şahin Bakan Gül’ü ağırladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine verdiği bakanlık görevinden sonra Gaziantep’e geldiğini söyleyerek, “Gaziantep’in büyük desteğiyle milletvekili olarak seçildim. Yeni sistemde bakan olarak görevlendirilince yasama görevim sona erdi, ama Gaziantepli hemşehrilerimize karşı elbette sorumluluklarımız var, yapılan her türlü hizmette yanlarında olacağım. Gaziantep’in bir evladı olarak desteğimi vereceğim. Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere, AK Parti iktidarları şehrimize her türlü desteği veren bir hükumettir. İnşallah bu destekler artarak devam edecektir. Gaziantep’in 8’inci milletvekili gibi hep beraber çalışacağız. Gaziantep’e her gelen kentin nasıl büyüdüğünü nasıl geliştiğini görebiliyor. Çok değerli büyükşehir belediye başkanıma yaptığı güzel ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyorum. Gaziantep’e sunulan hizmet alanları bizim de göğsümüzü kabartıyor. Fatma Şahin’e çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Bizim ekip, söz verip yapan bir ekiptir

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Adalet Bakanı olan Abdulhamit Gül’e görevinde başarılar diledi.

Şahin, “Hem şehir olarak hem de ekip olarak bakanımızın görevine devam etmesinin mutluluğunu yaşıyoruz, şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Şehrimiz hızla büyüdüğünden ihtiyaçları değişiyor, gelişiyor ve artıyor. Sizin liderliğinizde 24 Haziran seçimlerinde çok güzel bir sonuç aldık. Türkiye ortalamasının yüzde 10 üzerinde oyla hem cumhurbaşkanımızı hem de milletvekillerimizi seçtik. Kalkınma ‘yerelde başlar’ anlayışıyla Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ne zaman başımız sıkışsa milletvekilleriyle birlikte sizden büyük destek alıyoruz. Yeni dönemde halkımıza 14 mega proje vaadimiz var. Bizim ekip, söz verip yapan bir ekiptir. Bu projeleri, sizin liderliğinizde birlikte yapacağız. Hem ülkemiz hem de şehrimiz güzel günlere kavuşacaktır. 2023 ve 2071 vizyonuna en yakın şehir Gaziantep’tir. Büyük bir güç ve pozitif gündemle yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Şahin günün anısına Bakan Gül’e hediye verdi.