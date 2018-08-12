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12 Ağustos 2018 11:21

Fatma Şahin, Milletvekillerine hizmetlerini anlattı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekillerine yönelik düzenlediği gezi programında hizmetlerini anlattı.

Fatma Şahin, Milletvekillerine hizmetlerini anlattı

12 Ağustos 2018 11:21

Çalışmaların devam ettiği projeler hakkında bilgi veren Şahin, vekillerden tam not aldı. Kentin çehresini değiştirecek projelere dönük inşaat çalışmalarını inceleme fırsatı bulan vekiller ise, Şahin’e Gaziantepliler adına başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.


AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci, AK Parti milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ali Şahin, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ve Sait Kirazoğlu’nun katıldığı inceleme programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından farklı noktalarda yürütülen çalışmalar yakından görüldü.


4 yıllık görev süresi boyunca yaptığı hizmetleri milletvekillerine aktaran Fatma Şahin, gezi programı çerçevesinde gittiği her projenin detaylarını milletvekilleriyle paylaştı. Gaziray projesi çalışmalarının hızla ilerlediği stadyum şantiyesiyle başlayan program, 250 bin kişinin yaşayacağı, 50 bin konutluk Türkiye’nin en büyük toplu konut alanlarından olacak "Kuzey Şehir" Projesi ve kent merkeziyle Kuzey şehri birbirine bağlayacak Gaziantep Kuzey Antep Yolu Viyadüğü inşaatının incelenmesiyle devam etti. Program, Panorama 25 Aralık Müzesi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Glütensiz Bir Başka Kafe, Nurgana Park ve Tüfekçi Yusuf Park’ının gezilmesiyle tamamlandı.


Ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Koordinasyon Merkezi’ne uğrayan Şahin ve beraberindekiler, Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Erikçe’de bulunan Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MSM) düzenlediği değerlendirme toplantısıyla Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını detaylı bir biçimde ele aldı.


AK Parti Gaziantep milletvekilleri, Büyükşehir belediyesinin yatırımlardan memnun kaldıklarını belirterek, Şahin’e üstün gayretlerinden ötürü teşekkür etti.




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