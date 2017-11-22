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22 Kasım 2017 16:05

Fatma Şahin’den eğitim duayeni Nüket Ersoy’a kutlama

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin 24 Kasım öğretmenler günü nedeniyle yaşamını ve servetini eğitime vakfeden Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy’a günün anısına bir plaket verdi.

Fatma Şahin’den eğitim duayeni Nüket Ersoy’a kutlama

22 Kasım 2017 16:05


Öğretmenler Günü Haftası etkinliklerinin büyük bir hızla sürdüğü Gaziantep Kolej Vakfı bir birinden farklı etkinliklere imza atarken Kariyer Günleri konulu söyleşiye katılmak üzere GKV Özel Okullarına gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’u ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Ersoy’a öğretmenler günü anısına üzerinde Rumkale fotoğrafı bulunan bir çini armağan eden Başkan Şahin GKV Özel Okullarının başarılarını yakından takip ettiğini ve kent adına gurur duyduğunu ifade etti. Başkan Şahin’le uzun uzun eğitim hakkında sohbet eden Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy kurumun yeni gerçekleştireceği yatırımlar hakkında da bilgiler verdi. Başkan Şahin eğitime yapılan her türlü yatırımın yanında yer alacaklarını ve gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade ederek GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy ile yönetim kurulu üyelerini kutladı. Gaziantep Kolej Vakfı tarafından gerçekleştirilecek olan yeni eğitim yatırımlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin “Alevli ve Ersoy ailelerinin yarım asırdan fazla bir süredir gerek Gaziantep sanayisine gerekse eğitime verdiği önemli desteklerden dolayı sizleri kutluyorum. 24 Kasım Öğretmenler gününüzü tebrik ediyor, eğitime olan katkı ve desteklerinizin sürmesini diliyorum” dedi. 24 Kasım öğretmenler günü anısına GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy’a teşekkür plaketi veren Başkan Şahin verdiği plaket üzerindeki Rumkale fotoğrafıyla ilgili de açıklamalar yaparak Rumkale ve diğer antik kentlerin kent ve ülke ekonomisine katkı sağlaması yönündeki projelerini anlattı. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy’da “Sayın Başkanım sizi yürekten kutluyorum. Gaziantep’in ilk kadın milletvekili, ilk kadın bakanı, ilk kadın büyükşehir belediye başkanısınız. Kadınlarımıza ve öğrencilerimize önemli bir örnek oluşturuyorsunuz. Kadınlarımız için eğitimde, ekonomide, siyasette ve birçok konuda önemli rol modeli oluşturdunuz. Bugün öğrencilerimize o kadar yararlı olabilecek bilgiler verdiniz ki. Sizi büyük bir dikkatle dinledim. Yaptığınız olağan üstü hizmetlerden dolayı bende GKV ailesi adına size teşekkür ediyorum. Gaziantep’in gelişmesi ve kalkınması yönündeki çabalarınız, kendimizin uluslararası arenada kazandığı öneme yönelik sizlerin destekleri elbette küçümsenemez” dedi.




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