Fatma Şahin’den öğretmenlere konut müjdesi

Başkan Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Gaziantep’in çeşitli okulunda görevli çoğu öğretmenlik mesleğine yeni başlayan 1400 öğretmenle özel bir restoranda buluştu.

Şahin, hizmet anlayışını eğitim, sağlık, emniyet ve adalet çatısı üzerine kurduklarını belirterek, ancak eğitimi her zaman önde tuttuklarını belirterek “İnşaat müteahhitlerine öğretmenlerin konut talebini dillendirdik. Müteahhitlere,‘biz konut projesine ticari bakmıyoruz para gözümüzde yok, gelin bir yerel modeli bir bütçelemeyle başaralım” dedik. Öğretmenler mutlu ve huzurlu olursa biz de mutlu ve huzurlu oluruz” dedi.

Hükümet olarak milli eğitim camiasına pozitif ayrımcılık yaparak, fiziki şartların düzenlenmesinde teknolojik altyapının oluşturulmasında ciddi bütçe ayırdıklarını anlatan Başkan Şahin, bu manada yapılacak daha çok işin olduğunu söyledi.

Eğitim camiasına inanıyoruz

Şahin konuşmasının devamında “4 yıl boyunca çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük dev projeler yapacağız dedik ama okullarımızın onarımını asla ihmal etmedik. Çok göç alan bir ağacı bile olmayan bölgelerdeki okulların yollarını yaptık, okullarımızın iç yapısını düzenledik, okullarımızı ağaçlandırdık. Okullarımızın neye ihtiyacı varsa karşıladık. Büyükşehir olarak en büyük desteği milli eğitim camiasına verdik. Çünkü eğitim camiasına inanıyoruz’’ diye konuştu.

“AVM yıktık çocuk kütüphanesi kurduk’’

Şahin, “Okul öncesine çok destek verme yönünde arkadaşlarıma talimat verdim. Bir anne olarak çalışan annelerin psikolojisini bildiğimden kreşler yaptık. 500 öğrenciye okul öncesi kreş desteği veriyoruz. Dar gelirli çocukların kitaba ulaşmasını kolaylaştırmak için Çocuk Kütüphanesi yaptık, ilk kez AVM yıkıp üzerine kitap kafe yapan tek şehir Gaziantep’tir. Bu bir duruştur, 5 dönüm alana kurulu AVM yıkıp altına 160 araç kapasiteli bir otopark üzerine kitap kafe yaptık. Yeşil alan çalışmalarında mutlaka bir kitap kafe ve spor tesisi yapıyoruz. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmekse muradımız bu mekan ve fırsat meselesidir. Çocuklarımızı derinleştirmemiz, bilgiye ulaştırmamız lazım, dünya vatandaşlığının konuşulduğu yeni bir dünya düzeni var, geleceğe bu çocukları nasıl hazırlayacağız? Onlara fırsat vermezsek nasıl başaracağız? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK), 316 branşta tasarımdan tutunda bilgi işleme, mutfak sanatına kadar, kim hangi alanda meslek edinmek istiyorsa ücretsiz olarak kurslar veriyoruz. 15 bin kişi sistemin içerisinde ama 25 bin kişi sırada bekliyor.Gaziantep’in, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı’nda ve üniversite sınavında başarı oranı yüzde 87. Ev ziyaretlerine gittiğimde ayağında çorabı olmayan bir inşaat işçisinin çocuğunun Hacettepe Tıp Fakültesini kazandığını öğrendiğimde çok mutlu oluyorum. Bu bize bugüne kadar eğitim alanında yaptıklarımızın doğru olduğunu gösteriyor, o çocuk yarın ailesini ve çevresini kurtaracak, Allah’ın verdiği beyni ülkesinin kalkınması için kullanacak’’ ifadelerini kullandı.

“İnşaat müteahhitleriyle görüştük’’

İnşaat müteahhitleriyle öğretmen ve polis memurlarına yönelik konut projesi üzerine görüştüklerini aktaran Şahin, “Konut sayılarını artırıp, bir memurun rahat bir şekilde konut sahibi olacak fırsatları vermeye çalışıyoruz. 15 gün önce inşaat mühendislerine gittik, öğretmenlerin durumunu anlattık, konut talebini dillendirdik. Şehrin emini olarak arz ve talep noktasında açık olduğunu söyledik. Mühendislere, ‘biz konut projesine ticari bakmıyoruz para gözümüzde yok, Allah için gelin bir yerel modeli bir bütçelemeyle başaralım” dedik. Konut sahibi olmak isteyen polislerimize ve öğretmenlerimize fırsat verelim. Dünya’da mekan çok önemli, mekanı artırıcı çalışmaları birlikte yapmamız lazım. Masada şehri yönetenlerle konut sorununu konuşuyoruz, çözüm arıyoruz. Öğretmenlerimizin yaşam kalitesini artırarak yolumuza devam edeceğiz. İşin özü öğretkenler mutlu ve huzurlu olursa biz de mutlu ve huzurlu oluruz. Fatih Sultan Süleyman’ı fatih yapan Akşemsettin’dir, siz öğretmenler bizim Akşemsettin’imizsiniz” diye konuştu.

Program sonunda Başkan Şahin’e çiçek takdim edildi.