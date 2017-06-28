“Finansal okuryazarlık” projesi

Özel SANKO İlkokul Müdür Yardımcısı Murat Çapar koordinatörlüğünde yürütülen “Finansal Okuryazarlık” projesinin "Marka Tasarımı” ve “Girişimcilik Eğitimi" olmak üzere iki alt başlığı bulunuyor.

4’üncü sınıf öğrencileri Sosyal Bilgiler dersinde "Girişimcilik" ve "Marka Tasarımı" hakkında bilgi alarak Görsel Sanatlar dersinde, kendilerine ait bir marka tasarladı. Tasarladıkları marka amblemlerini beyaz bez çantalara çizen öğrenciler, küçülen kağıtlara da amblemleri çizdi ve ardından kağıtlar fırınlanarak anahtarlığa dönüştürüldü.

Çalışmanın devamında aynı markayı Matematik dersinde yaptıkları geometrik cisimlerden oluşan tatil köyü maketinde resmettiler. Markanın resmedileceği yer, tamamen öğrencinin hayaline bırakılarak birbirinden yaratıcı fikirler ortaya çıktı. Ayrıca sabah töreninde velilerden de markaları hakkında kısa sunumlar dinleyerek bilgi edindiler.

Özel SANKO İlkokul Müdür Yardımcısı Murat Çapar, “Öğrencilerimizin bakış açısını geliştirmek, entelektüel gelişimlerini sağlamak ve farklı konulara ilgilerini çekmek amacı gerçekleştirdiğimiz projede öğrencilerimiz keyifli ve üretken süreç yaşadılar” dedi.