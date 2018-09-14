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Fırat'ın incisi Rumkale, en görkemli kaleler listesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “kulturportali” isimli internet üzerinden açıklanan Türkiye’nin en görkemli 13 kalesi sıralamasında Fırat’ın incisi Rumkale 10’uncu sırada yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın “kulturportali” isimli internet üzerinden açıklanan Türkiye'nin en görkemli 13 kalesi sıralamasında Fırat'ın incisi Rumkale 10'uncu sırada yer aldı.


Merzimen Çayı'nın görkemli Fırat Nehri'yle buluştuğu mevkide dimdik yükselen sarp kayalıklarla çevrili yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş olan Rumkale, Başkan Şahin döneminde adeta parladı, iç ve dış turizmin vazgeçilmez mekanı, turistlerin uğrak yeri oldu. Dünya rekortmeni milli dalgıç Şahika Ercümen'in 40 metre serbest dalış yaptığı 1'inci Rumkale Su Sporları Festivali'yle Türkiye'nin gözünü çevirdiği buram buram tarih kokan mekan, Başkan Şahin'in özel gayretleriyle gerçek yerini buldu. Fırat Nehri'nin bütün güzelliğini yansıtan Rumkale'ye sahip çıkan başkan Şahin, tarihi yerleşim mekanını su altı arkeoloji müzesiyle taçlandıracaklarını dile getirerek, Rumkale'ye verdiği önemi gösterdi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, www.kulturportali.gov.tr adresinden Türkiye'nin en görkemli 13 kalesini sıraladı. Listede Rumkale'nin dışında listeye; Rize-Zilkale, Çanakkale-Kilitbahir Kalesi, Amasya Kalesi, Antalya-Alanya Kalesi, Sinop Boyabat Kalesi, Diyarbakır Kalesi, Aydın-Güvercinada Kalesi, Mersin-Mamure Kalesi, Muğla-Bodrum Kalesi, Giresun-Tirebolu Kalesi, Nevşehir-Uçhisar Kalesi, Van-Hoşap Kalesi girdi.

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