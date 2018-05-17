GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akınal, Gaziantep sanayicisinin kalifiye eleman ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla Nisan 2017 yılında faaliyete başlayan GSO-MEM’in organize sanayi bölgesinin içerisinde yer alması ve sanayicilere yakın olmasının bir avantaj olduğunu, kursların sanayicilerin yetişmiş eleman taleplerine göre açıldığını belirtti. Akınal, “11 bin 500 metre kare kapalı alana kurulu GSO-MEM, 20 atölye ve 28 eğitim sınıfı ile mesleki eğitimlere devam ediyor. Merkezimizde hiçbir mesleği olmayan kişilere meslek edindirme eğitimleri veriyoruz, firmalarda çalışan ve mesleklerinde gelişmek isteyen kişilere meslek geliştirme eğitimleri, kurumsallaşmak isteyen firmalara da kurumsal gelişim eğitimleri veriyoruz” dedi. 2018 yılı içerisinde Alman işbirliği kuruluşu GIZ ile başlatmış oldukları proje ile eğitimleri tamamlayan kursiyerleri istihdam eden firmalara altı ay boyunca brüt maaşlarının yarısını ödeyerek destek olduklarını kaydeden Akınal, “Meslek eğitimleri öncesi kursiyerlerimize: iş sağlığı güvenliği, meslek etiği, iletişim becerileri ve hijyen gibi dersler vererek, gidecekleri fabrikalarda kursiyerlerin iş arkadaşları, usta başları ve yöneticiler ile ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyoruz. Daha sonra meslek eğitimleri veriyoruz. Kursiyerlerimize meslek öğreterek, düzenli bir gelir elde etmenin yolunu açıyoruz. Aynı zamanda da sanayicimizin ihtiyacı olan kalifiye elemanları yetiştiriyoruz” dedi. GSO-MEM’de yapılan mesleki yeterlilik sınavları hakkında da bilgi veren Akınal, "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 81 meslekte belge alma zorunluluğu bulunuyor. Odamız kaynakçı, makine bakımcı ve tekstil ile ilgili konularda akredite olarak sanayinin ihtiyacı olan belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirme aşamasında. Halı sektörünün ihtiyacı olan MYK belgelendirmesinde ve sektörün ihtiyacı olan kalifiye eleman yetiştirmede beraber hareket edebiliriz. GSO-MEM de meslek edindirme eğitimlerimizin yanı sıra, firmalarda çalışan mevcut beyaz yakalıların gelişimine katkı sağlamak amacıyla kalite, ticari istihbarat, yalın yönetim, iş sağlığı güvenliği, iş makinası operatörü gibi konularda da eğitimler gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı. Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan da makine halısı imalatının, istihdam yapısı, ihracat potansiyeli ve sağladığı katma değer ile Gaziantep’in lokomotif sektörlerinin en önemlilerinden biri olduğunu, imalatın her aşamasında kalifiye elemana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Halı sektörünün çeşitli seviyelerde vasıflı ve vasıfsız elemana ihtiyacı olduğunu dile getiren Kaplan, GSO-MEM’de yapılan eğitimlerin, faaliyetlerin, etkinliklerin daha iyi değerlendirilip yararlanılabilmesi amacıyla, firmaların insan kaynakları, dış ticaret ve üretim aşamasında çalışan beyaz yakalıların da katılacağı bir toplantı yapılmasını ve GSO-MEM’in tanıtılması önerisinde bulundu.

Gaziantep sanayisinin gelişimi amacıyla eğitim konusunda yapılabileceklerin de konuşulduğu ve görüş alış verişinde bulunulduğu toplantı sonrasında, GSO-MEM atölyelerini gezen heyet, GSO-MEM Yönetim Kurulu Başkanı Cevdet Akınal ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy’dan atölyelerde devam eden eğitimlerle ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.