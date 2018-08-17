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17 Ağustos 2018 17:17

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den bayram kutlaması

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı A.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’den bayram kutlaması

17 Ağustos 2018 17:17

Fikret Kileci, Kurban bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.


Kireci mesajında bayramların toplumsal birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük önemi olduğunu belirterek, tüm halkın Kurban Bayramı’nı kutladı. Başkan Kileci’nin kutlama mesajında, "Bayramlar, kırgınlıkların küskünlüklerin unutulduğu, sevgi kardeşlik ve hoşgörü duygularının güçlendiği , zenginin fakire , güçlünün zayıfa yardım ettiği çok mübarek günlerdir. Ülkemizin ekonomik siyasi ve insani olarak ciddi zorlamaya tabi tutulduğu. Yakın komşumuz Suriye’de ve dünyanın birçok bölgesinde hala milyonlarca insanın evinden uzakta mülteci olarak yaşamaya çalıştığı kan ve göz yaşının dinmediği .Ticaret savaşlarının tüm insanlığı tehdit ettiği bir ortamda Kurban bayramını kutluyoruz. Ecdadımızdan aldığımız güçle Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nde kardeşçe yaşamak için , ülkemizin bu sıkıntılı süreci başarı ile atlatması için akıllı hareket etmek , çalışmak ama çok daha fazla çalışmak herkesin ortak görevi olmalıdır. Gençlerimize insanımıza yatırım yapmalıyız ,teknolojiye yatırım yapmalıyız ,öz kaynaklarımıza yatırım yapmalıyız . Sonuç olarak geleceğimize yatırım yapmalıyız .Bütün bu duygu ve düşüncelerle herkesin Kurban bayramını kutlarken, bayramın ülkemize ve tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Bayramımız kutlu olsun" denildi.




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