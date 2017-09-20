GAPPLAST 2017 fuarı’na doğru

Konukoğlu, GSO desteğiyle AKORT Fuarcılık tarafından 27-30 Eylül tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek GAPPLAST 2017 Plastik, Ambalaj, Kimya Teknolojileri, Hammadde ve Ürünleri Fuarının, sektörde üretim ve istihdama ayrı bir değer katacağını kaydetti. Plastik ve kimya sektörünün, üretim ve ihracat gücü, sağladığı istihdam ve katma değer açısından Türkiye’de önemli sektörler arasında yer aldığını kaydeden Konukoğlu, fuarın Gaziantep ve Türkiye için önem taşıdığına dikkati çekti.

Gaziantep’in kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatının 2016 yılında 666 milyon 733 bin, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise 493 milyon 217 bin dolarolarak gerçekleştiğini belirten Konukoğlu, “Ocak-Ağustos 2017 döneminde Gaziantep’in ürün ihracatı sıralamasında,kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı 4. sırada yer alıyor. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında en fazla ihracat yapan 5. il konumundayız. Türkiye kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında yüzde 4,6’lık bir paya sahibiz. ARGE çalışmalarıyla bu rakamları daha yukarılara çıkartmaya gayret ediyoruz” dedi. GAPPLAST Fuarı’nı ilk kez 2015 yılında, beşi yabancı olmak üzere toplam 85 firmanın katılımı ile düzenlediklerini hatırlatan Konukoğlu, “Plastik, ambalaj ve hammadde firmalarının yer alacağı fuarda sektördeki firmalar, farklı teknolojilerle tanışarak ürün çeşitliliğini de yenileme şansı bulacaklar. Fuarda yapılacak istişareler, fikir alışverişleri ve yeni ihracat bağlantıları hem sektörün gücünü arttırarak Türkiye’nin ihracatını arttıracak,hem de sunmuş olduğu iş imkânları ile istihdamakatkı sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

Fuar

Hazırlıklarının tüm hızıyla sürdüğü GAPPLAST 2017 Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 27 Eylül’de kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Fuara İstanbul, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa, Aksaray, Niğde başta olmak üzere birçok ilden yurtiçi ve İran, Suriye, Mısır, Tunus ve Libya gibi yurtdışı bağlantılı plastik makineleri, kimyasal ve hammaddeler, makine yan ve ara sanayi, ısı ve kontrol cihazları, kalıp, hidrolik ve pnömatik, geri dönüşüm firmalarının yanı sıra dekorasyon ve sulama sistemleri, PVC pencere ve boru üreticisi firmaları katılacak. Müşterilerin beklentileri ve talepleri göz önüne alınarak, yurtiçi ve yurtdışı tanıtım politikası ve ziyaretlerin programlandığı fuara profesyonel ziyaretçi çalışmalarına daha da ağırlık veriliyor.

Gaziantep’te 100 civarında firma ve marka ile gerçekleştirilecek fuar, küreselleşen dünyada rekabetin giderek arttığı plastik ve kimya sektöründeki firmaları, dünya ile entegre hale getirip vizyonlarını daha da ileriye taşımak, teknolojik olarak kendilerini yenilemelerine ve gelişmelerine ortam hazırlamak amacıyla düzenleniyor.