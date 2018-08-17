GAÜN Hastanesi’nde bayram sevinci

Hastane fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma törenine GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı, Hastane Baş Müdürü Mustafa Kalkan, müdür yardımcıları ve hastane çalışanları katıldı.

GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı, Hastane Baş Müdürü ve müdür yardımcıları; törene katılan hastane çalışanları ile tek tek tokalaşarak, bayramlaştı.

Törenden duydukları memnuniyetlerini dile getiren hastane çalışanları ise bu duyarlı davranıştan dolayı hastane yönetimine teşekkürlerini iletti. Tören bayram çikolatası ve kolonyanın ikram edilmesiyle sona erdi.