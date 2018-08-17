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17 Ağustos 2018 17:07

GAÜN Hastanesi’nde bayram sevinci

GAÜN Hastanesi yönetimi ve çalışanları Kurban Bayramı dolayısıyla bir araya gelerek bayramlaştı.

GAÜN Hastanesi’nde bayram sevinci

17 Ağustos 2018 17:07


Hastane fuaye alanında düzenlenen bayramlaşma törenine GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı, Hastane Baş Müdürü Mustafa Kalkan, müdür yardımcıları ve hastane çalışanları katıldı.


GAÜN Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Saygılı, Hastane Baş Müdürü ve müdür yardımcıları; törene katılan hastane çalışanları ile tek tek tokalaşarak, bayramlaştı.


Törenden duydukları memnuniyetlerini dile getiren hastane çalışanları ise bu duyarlı davranıştan dolayı hastane yönetimine teşekkürlerini iletti. Tören bayram çikolatası ve kolonyanın ikram edilmesiyle sona erdi.




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