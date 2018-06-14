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14 Haziran 2018 15:20

GAÜN Hastanesi’nde bayramlaşma töreni

GAÜN Hastanesi yönetimi ve çalışanları Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

GAÜN Hastanesi’nde bayramlaşma töreni

14 Haziran 2018 15:20


Hastane fuaye alanında gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde GAÜN Hastanesi Başhekimi, Başhekim Yardımcıları, Hastane Baş Müdürü ve müdür yardımcıları; hastane çalışanları ile tek tek tokalaşarak, bayramlaştı.


Törenle ilgili duygularını ifade eden Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin,” Her yıl olduğu gibi bu yıl da hastane yönetimi, çalışanları ve öğretim üyeleriyle fuaye alanında bayramlaştık. Bu bayramlaşma töreninde birbirine kırgın, küskün olan insanların bir araya gelmiş olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu durum bayramların ne kadar birleştirici bir yapı olduğunu bize tekrar gösterdi. Hastanemizin Gaziantep çapında değil Türkiye çapında bir hastane olması, son dönemdeki yükselen trendi bayram neşemize neşe kattı. Çifte bayram kutlamış olduk” diye konuştu.


Törenden duydukları memnuniyetlerini dile getiren hastane çalışanları ise bu duyarlı davranıştan dolayı hastane yönetimine teşekkürlerini iletti. Tören bayram çikolatası ve kolonyanın ikram edilmesiyle sona erdi.




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