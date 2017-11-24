GAÜN’de 74 öğrenci beyaz önlük giydi

Törenin açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, öğrencilerin büyük bir yarışma içerisinde çalışarak, emeklerinin karşılığında Türkiye’nin güzide üniversitelerinden birinde iyi bir bölüm olarak Diş Hekimliği Fakültesi’ne geldikleri belirtti. Prof. Dr. Gür, “Daha fazla yorulacaksınız. Şimdiye kadar ki çalışmalarınız ideali belirlemeydi bundan sonra da idealinizi gerçekleştirmek için gecenizi gündüzünüze katma zamanı. Kolay bir meslek değil. Birkaç açıdan kolay değil çünkü insan sağlığıyla uğraşıyorsunuz. En küçük bir ihmaliniz telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir. İkincisi muhataplarınız ağrılı, sancılı. Gece gündüz demeden kapınıza gelebilirler. Onlara çok büyük bir özveriyle sabır göstermeniz gerekiyor. Sizin ağrınız olabilir ama işlem yaparken o ağrınızı unutacaksınız. Hastalarınız belki onlara yaptığınız iyiliğin farkına varmayacak. Belki sizi incitecekler ama bu mesleğin de böyle zor bir yanı var. Üçüncüsü de bir taraftan teorik derslerle diğer taraftan pratik uygulamalarla geceniz gündüzünüze karışacak ama bu meslek böyle zaten” dedi.

Beyaz dürüstlüğün rengidir

Konuşmasının devamında öğrencilere tavsiyelerini sürdüren Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Bugün size beyaz önlük giydireceğiz. Beyaz; şeffaflığın, duruluğun, temizliğin, nezahatin ve aynı zamanda da dürüstlüğün temsilci rengidir. O yüzden size giydireceğimiz bu gömlekleri, önlükleri asla kirletmeyin. Hayatınız boyunca orada bir leke bırakmayın ki size hastalarınız da, hocalarınız da güvensin ve toplumda itibarınızı her zaman koruyalım” şeklinde konuştu.

"Çocuklarınızla gurur duyun"

Konuşmasında töreni izleyen öğrenci ailelerine seslenen Prof. Dr. Gür, “Gerçekten iyi evlatlar yetiştirdiniz. Akranlarına göre fark atan ve aynı zamanda toplum tarafından da benimsenen bir meslek sahibi olarak bizlerin eline teslim ettiniz. Bu yüzden çocuklarınızla ne kadar gurur duyarsanız azdır” dedi. Prof. Dr. Gür, öğretim elemanlarına ise, “Elinize işlenmeye müsait harika bir pırlanta, elmas gibi çocuklar teslim edildi. Lütfen onları en güzel şekilde işleyin, bezeyin ve tekrar topluma, vatana, millete saygılı, inançlarla bezenmiş vatan sevdasından uzak durmayan gençler olarak tekrar topluma kazandıralım” ifadelerini kullandı.

“Sorumlu bireyler olarak yetişmeniz çok önemli”

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas, hekimlik mesleğinin insani, vicdani ve ahlaki sorumluluk gerektirdiğini belirterek, insanların daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürmesi amacını taşıdığını söyledi. Konuşmasında öğrencilere seslenen Prof. Dr. Erciyas, sağlıklı yaşamın, her bireyin hakkı olduğunu ve günümüzde ki en önemli çağdaşlık göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Erciyas, “Ülkemizin geleceğini şekillendirecek sizlerden, beklentimiz çok yüksek. Mesleğinizi icra ederken farklı durum ve şartlarda çalışmak zorunda kalabilirsiniz. O nedenle sorunları çözme yeteneği ile konanmış, etik değerlere bağlı, öğrenmenin hayat boyu sürdüğüne inanan, hastalarına karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu bireyler olarak yetişmeniz çok önemli. Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kaliteli eğitimi, eğitici kadrosu, alt yapısı, en son teknolojiye sahip laboratuvarları ve klinikleri ile buna hazır. Eğitim ve öğretim çalışmalarınızın yanında gerek üniversitemizde gerekse fakültemizde yürütülen sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmalara duyacağınız ilgi ve vereceğiniz katkılar hayata bakışınızı zenginleştirir” diye konuştu. Dünyamızın ve ülkemizin zor bir dönemden geçtiği bugünlerde, vatanını sevmenin milletine hizmetten geçtiğini ifade eden Prof. Dr. Erciyas, “Sorumluluklarımızın bilinci içinde ve kararlılıkla çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Biliniz ki bu kutsal görev ancak bilimsel ve kültürel açıdan yetkin, milli ve manevi değerlerini koruyan, toplumsal ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan tam donanımlı bireyler üzerinden yürütülebilen bir görevdir" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonrasında hekimliğe ilk adımı atan 74 öğrenciye Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Avni Gökalp, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamile Erciyas, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasan Karabay ve öğretim elemanları tarafından beyaz önlükleri giydirildi. Törende; Diş hekimi Serdar Sıralay tarafından stand-up gösterisi sunulurken Diş Hekimleri Odası Başkanı Hasan Karabay da öğrencilere bayrak dağıttı.