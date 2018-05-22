Dr. Çiler Dursun’un yaptığı ’Habercilik Sektöründe Kadın Gazetecilerin Durumu konulu konferansı düzenlendi.

GAÜN İletişim Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiler Dursun kadın gazetecilerin yaşadığı sıkıntılara değindi. Prof. Dr. Dursun, "Türkiye’de yaklaşık 25 yıldır yapılmamış olan bir çalışmayı gerçekleştirdik. Türkiye’deki kadın gazetecilerin televizyon, gazete ve internet haber sektöründe çalışma koşullarını ve ayakta kalma koşullarının mesleğe yönelik bakış açılarını karşılaştırmalı olarak saha çalışmalarımızla analizi yapıldı. Kadın gazetecilerin çalışma koşulları zor. Kadın gazeteciler sektör içerisinde istihdam açısından çok güvencesiz koşullarda çalıştıkları gibi aynı zamanda en çabuk gözden çıkarılan, erkek gazetecililerle karşılaştırıldığında istihdam açısından sıkıntılı olan bir kesimi temsil ediyor ve çok düşük ücretlerle çalışıyorlar. Kadın gazeteciler aile yaşantısını ayakta tutmak ve idare etmek gibi sorumluluklarından dolayı mesleğin içerisinde çok daha ikincil konumlarda istihdam edildiklerini gördüm. Kariyer açısından daha iddialı habercilik yapabilecekleri alanlarla geçmekle ilgili bir motivasyonlarının daha düşük olduğunu sahada gözetledim. Bu sorunların aşınması için neler yapılabilir, kurumsal düzeylerde hem de gazetecilerin kişisel olarak yapabilecekleri bir kılavuz hazırlayarak derli toplu hale getirip ve medya kuruluşlarına sunacağız” diye konuştu.

Konferansa GAÜN İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin, Fakülte Radyo Televizyon ve Sinema bölüm Başkanı Doç. Dr. Emre Köksalan, Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mesut Yücebaş, Doç. Dr. Gökhan Gökgöz ve çok sayıda öğrenci katıldı.