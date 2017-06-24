Gazi Ortaokulu’ndan anlamlı proje

Ağustos 2017’de son bulacak olan proje için 26 Mayıs’ta Gazi Ortaokulunda sergi düzenlendi.

Gazi Ortaokulu İngilizce Öğretmeni ve Proje Koordinatörü Serap Keskin, hepimizi yakından ilgilendiren su sorunu için yürütülen proje hakkında bilgi verdi.

Proje Ağustos 2017’de son bulacak

Keskin projenin Ağustos 2017 sonlanacağını belirten Proje Koordinatörü Serap Keskin, “Gaziantep, Şahinbey Kaymakamlığı Gazi Ortaokulu olarak Almanya koordinatörlüğünde İspanya, İtalya, İzlanda, Yunanistan, Bulgaristan ve Polonya’dan ortak okullarla birlikte 2014 Eylül ayından bu yana 3 yıldır yürütmekte olduğumuz “ Water, A EuropeanTask in a Global Context / Küresel İçerikte Avrupa Sorumluluğu Olarak, Su” adlı Erasmus Plus Stratejik Okul Ortaklığı projemizin tüm yurt dışı öğrenme hareketliliklerini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda 41 öğrencimiz yurt dışı hareketliliklerinden faydalandı. 3 yıl boyunca yapılan bütün çalışmaları derleme, değerlendirme ve raporlama aşamasındayız ve projemiz Ağustos 2017’de son bulacak. 26 Mayıs’ta okulumuzda projemizle ilgili diğer okulları da davet ettiğimiz bir sergi düzenledik” dedi.

“Kritik bir sorunla karşı karşıyayız“

Bilinçsiz tüketim nedeniyle su kaynaklarının azaldığını ifade eden Keskin, “Projemizin konusu 7’den 70’e hepimizi çok yakından ilgilendiren, hayatta kalabilmemiz ve dünyadaki hayat döngüsünün sürebilmesi için çok önemli ve vazgeçilmez olan “su” Küresel ısınma ve insanoğlunun bilinçsiz tüketimi yüzünden su kaynaklarının azalması gibi çok kritik bir sorunla karşı karşıyayız. Bu yüzdendir ki, su tasarrufu ve suyun bilinçli kullanımına yönelik tüm dünyada kampanya ve çalışmalar yapılmaktadır. Bizim bu projede öncelikli hedefimiz, suyun hayatta kalabilmemiz ve yaşamımızı sürdürebilmemiz açısından ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu kavratmak ve bu konuda bir bilinç oluşturarak okullarda farkındalık oluşturmaktır. İşte bu bağlamda biz, “su” konusunu sadece tasarruf açısından değil, bilimsel ve kültürel açıdan çevre, tarım, enerji ve günlük yaşamımız açısından çok yönlü olarak ele aldık. Bu doğrultuda çeşitli deneyler, gözlemler, araştırmalar yaptık ve çalışma ziyaretleri gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“Yerinde gözlem ve inceleme yaptık”

Tarım sulama alanlarını yerinde incelediklerini söyleyen Keskin, “Erasmus + Okul Ortaklığı projelerinde yer alan her bir ortak ülkeye çalışma ziyareti düzenlenir ve ortak okullardan öğretmen ve öğrenciler yurt dışı hareketliliklerine katılır. Bu yurt dışı öğrenme hareketliliklerine, toplantılarına katılan proje ekibindeki öğretmen ve öğrenciler, her toplantıya özgü konu başlıklarına yönelik çalışma yürütür ve yapılan çalışmalar tüm ortaklarca toplantı esnasında sunulur. Bu bağlamda okul olarak suyun yoğunluğu, yağış, erime, kaynama gibi suyun fiziksel boyutları, jeotermal enerji, hidroelektrik enerji, hamam/termal kültürü, sel, tarımda su tasarrufu, suyun ekonomi ve turizme etkisi gibi su temelli veya içerikli çeşitli konularda deneyler, çalışmalar ve araştırmalar yaptık. Yurt dışı hareketlilik çalışmaları öncesinde destekleyici faaliyetler olarak da yerelde Gaski içme suyu tesisi, atık su arıtma tesisi ve İl Tarım Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle tarımsal sulama yapılan alanları proje ekibindeki öğrencilerle birlikte ziyaret edip yerinde gözlem ve inceleme yaptık. Öğrencilerimiz yapılan çalışmaları farklı ortak ülkelerin ev sahipliğindeki toplantılar esnasında İngilizce (proje ortak dili) olarak sundular. Bu sunumların dışında, konu başlıklarıyla ilgili ziyaret edilen ülkelerde gezi, gözlem, deney, araştırma vb gibi ortak çalışmalar da yürütülür. Bu kapsamda gidilen ülkelerde, mesela İzlanda’da jeotermal santral ziyareti, termal havuz etkinliği, doğadaki termal sularda yumurta pişirme deneyi, İtalya’da atık su arıtma tesisi, hidroelektrik santral gezisi, okul laboratuvarında ortak deneyler, Almanya’da sudaki canlıları inceleme, içme suyu arıtma tesisi, baraj gezisi ve bunlar gibi daha bir çok çalışma yapıldı. Tüm bu çalışmalarda öğrenciler ve öğretmenler birlikte çalışarak sürece aktif katılım sağladılar. İlk Almanya toplantımız esnasında, Avrupa Parlamentosunu ziyaret ettik. Parlamentonun işleyişiyle ilgili bilgilendirme sunumundan sonra Parlamentoyu ve müzesini gezdik” ifadelerini kullandı.

“Ortak çalışma yürüttük ve bilinç oluşturduk”

Ortaklık bilincini oluşturduklarının altını çizen Keskin, “Erasmus + Stratejik Okul Ortaklığı projelerinin en önemli katkısı hiç kuşkusuz kültürlerin birbirleriyle etkileşimi ve iletişimidir. Herkeste var olan bir sorunu, konuyu veya duyguyu başka ülkelerde, kültürlerde ve dillerde ifade etme, dinleme ve öğrenmek, daha genç yaştayken öğrencilere evrensellik algısını yerleştiriyor. Biz “su” gibi bütün insanlığı, yaşadığımız yer küreyi doğrudan ilgilendiren bir konuda 8 farklı ülkeden okullar olarak ortak bir çalışma yürüttük ve bilinç oluşturduk. Gazi Ortaokulu olarak Avrupa Birliğinin bizlere sunduğu Erasmus Plus Okul Ortaklığı projesi sayesinde özellikle okulumuzun bulunduğu çevre açısından, imkanı kısıtlı öğrencilere Avrupa’nın farklı ülkelerini görme ve o ülkelerdeki okulları, eğitim sistemini gözlemleme, farklı kültür ve dillerden insanlarla etkileşim kurarak birlikte çalışma imkanı sağlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizde ve Gaziantep’te daha çok okulun ve öğrencinin bu fırsattan yararlanmasını diliyoruz, bu deneyimi tavsiye ediyoruz” diye konuştu.