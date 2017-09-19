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19 Eylül 2017 11:15

Gaziantep, 23.Uluslararası Beypazarı ve Yöresi festivalinde tanıtıldı

Gaziantep’in yöresel lezzetleri 23.

Gaziantep, 23.Uluslararası Beypazarı ve Yöresi festivalinde tanıtıldı

19 Eylül 2017 11:15

Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Festivalinde açılan stant ile tanıtıldı


Ankara Beypazarı Belediyesinin düzenlediği 23. Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Kültür Turizm ve Tarih Festivali, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Gündüz Alp’in kabrinin bulunduğu Hırkatepe köyündeki kabrinde dualarla başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 23.Uluslararası Beypazarı ve Yöresi Festivaline Gaziantep yöresine özel lezzetlerle açmış olduğu stant ile katılım sağladı.


Üç gün boyunca devam eden festivalde, Gaziantep standı büyük ilgi gördü. Taze ve kuru Antepfıstığı yöresel Antep kahkesi, Gaziantep’İn yörsel lezzetlerinden narlı-sütlü fitilli lokum ve Gaziantep’in vazgeçilmez tatlısı baklava standı ziyaret edenlere ikram edildi.




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