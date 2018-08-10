Gaziantep Basketbol’da iki oyuncuyla yeniden anlaşma sağlandı

Kırmızı-siyahlı takım geçen yıl takımın etkili isimlerinden biri olan Can Uğur Öğür ile 2 yıllık anlaşma sağlarken, yine geçtiğimiz yıl takımda kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Kadir Bayram ile 3 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı.

Can Uğur Öğüt geçtiğimiz sezon 30 karşılaşmada ortalama 19 dakika süre alırken, 5.2 sayı, 1.5 ribaund ve 2.2 asist ortalaması yakalamıştı. Tofaş altyapısında yetişen Kadir Bayram ise, geçtiğimiz sezon ortasında geldiği Gaziantep Basketbol’da görev aldığı 21 maçta ortalama 9 dakika süre aldı.