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10 Ağustos 2018 16:38

Gaziantep Basketbol’da iki oyuncuyla yeniden anlaşma sağlandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol geçen sezon da kadrosunda yer alan Kadir Bayram ve Can Uğur Öğüt ile yeniden anlaşma sağladı.

Gaziantep Basketbol’da iki oyuncuyla yeniden anlaşma sağlandı

10 Ağustos 2018 16:38


Kırmızı-siyahlı takım geçen yıl takımın etkili isimlerinden biri olan Can Uğur Öğür ile 2 yıllık anlaşma sağlarken, yine geçtiğimiz yıl takımda kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Kadir Bayram ile 3 yıllık kontrat için anlaşmaya vardı.


Can Uğur Öğüt geçtiğimiz sezon 30 karşılaşmada ortalama 19 dakika süre alırken, 5.2 sayı, 1.5 ribaund ve 2.2 asist ortalaması yakalamıştı. Tofaş altyapısında yetişen Kadir Bayram ise, geçtiğimiz sezon ortasında geldiği Gaziantep Basketbol’da görev aldığı 21 maçta ortalama 9 dakika süre aldı.




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