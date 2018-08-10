Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 16:45

Gaziantep Basketbol’un yeni sezon fikstürü belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol’un yeni sezon fikstürü belli oldu.

Gaziantep Basketbol’un yeni sezon fikstürü belli oldu

10 Ağustos 2018 16:45


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstür çekimi İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Milli Takımlar ve Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katılımıyla yapılan çekimde sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Gaziantep Basketbol takımının da fikstürü belirlendi.


Fikstür çekimine göre sezona deplasmanda oynayacağı Darüşşafaka maçıyla başlayacak olan Gaziantep Basketbol’un diğer hafta fikstürleri ise, 2.Hafta/Gaziantep Basketbol-Banvit, 3.Hafta / Sakarya BŞB-Gaziantep Basketbol, 4.Hafta / Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe, 5.Hafta / Türk Telekom-Gaziantep Basketbol, 6.Hafta / Gaziantep Basketbol-Arel Üniversitesi, 7.Hafta / Gaziantep Basketbol-Beşiktaş SJ, 8.Hafta / Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, 9.Hafta / Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir K., 10.Hafta / Trabzonspor-Gaziantep Basketbol, 11.Hafta / Gaziantep Basketbol-TOFAŞ, 12.Hafta / Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol, 13.Hafta / Gaziantep Basketbol-İstanbul BBŞK., 14.Hafta / Afyon BLD-Gaziantep Basketbol, 15.Hafta / Gaziantep Basketbol-Galatasaray şeklinde gerçekleşti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç