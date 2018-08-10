Gaziantep Basketbol’un yeni sezon fikstürü belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstür çekimi İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Milli Takımlar ve Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri katılımıyla yapılan çekimde sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Gaziantep Basketbol takımının da fikstürü belirlendi.

Fikstür çekimine göre sezona deplasmanda oynayacağı Darüşşafaka maçıyla başlayacak olan Gaziantep Basketbol’un diğer hafta fikstürleri ise, 2.Hafta/Gaziantep Basketbol-Banvit, 3.Hafta / Sakarya BŞB-Gaziantep Basketbol, 4.Hafta / Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe, 5.Hafta / Türk Telekom-Gaziantep Basketbol, 6.Hafta / Gaziantep Basketbol-Arel Üniversitesi, 7.Hafta / Gaziantep Basketbol-Beşiktaş SJ, 8.Hafta / Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol, 9.Hafta / Gaziantep Basketbol-Bahçeşehir K., 10.Hafta / Trabzonspor-Gaziantep Basketbol, 11.Hafta / Gaziantep Basketbol-TOFAŞ, 12.Hafta / Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol, 13.Hafta / Gaziantep Basketbol-İstanbul BBŞK., 14.Hafta / Afyon BLD-Gaziantep Basketbol, 15.Hafta / Gaziantep Basketbol-Galatasaray şeklinde gerçekleşti.