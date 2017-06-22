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22 Haziran 2017 18:28

Gaziantep bayramda gidilebilecek ilk 10 şehir arasında

Gastronomi şehri olan Gaziantep, birçok köşe yazarı tarafından bayramda gidilebilecek ilk 10 şehir arasında gösterildi.

Gaziantep bayramda gidilebilecek ilk 10 şehir arasında

22 Haziran 2017 18:28


Ramazan ayı sonrası ve yaz mevsiminin sıcak yaz günlerinden sonra gelen bayramda birkaç günlük kaçamak yapmak isteyenler için yapılan araştırmalar sonrası gidilebilecek 10 şehir belirlendi. Tarihi, kültürü ve damak tadıyla konuklarını her anlamda tatmin edebilen Gaziantep de bu 10 şehir arasında gösterildi.


Dünyaca ünlü baklavadan katmere, yuvalamadan küşlemeye, beyrandan nohut dürümüne varana kadar yüzlerce lezzeti bulunan Gaziantep, aynı zamanda tarihi ve kültürel güzellikleriyle de en güzel şehirlerarasında olmayı hak ettiği belirtildi.


Sıralamada yer alan diğer şehirler ise “1- Fetiye/Muğla, 2- İzmir/Alaçatı, 3-Muğla/Gökova Körfezi, 4- Rize/Fırtına Vadisi, 5- Nevşehir/Kapadokya, 6- Çanakkale/Gökçeada, 7- Muğla, 8 - Rize/Pokut Yaylası, 9- Gaziantep, 10- İzmir/Şirince’’ şeklinde ifade edildi.




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