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18 Mayıs 2018 14:14

Gaziantep Etnospor 3’üncü Kültür festivalinde

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivalinin üçüncüsü, "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla Yenikapı Meydanında gerçekleştirildi.

Gaziantep Etnospor 3’üncü Kültür festivalinde

18 Mayıs 2018 14:14


3’üncü Etnospor Kültür Festivalinde katılımcılar spor ve kültürün yanı sıra, dünya mutfağından lezzetleri tanıma fırsatı buldu. 31 ülke mutfağı, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu, ikram edildi. UNESCO tarafından tescillenen Gaziantep Mutfağı, kültür festivalinin olmazsa olmazlarından biri olarak Oba’da yerini aldı. Gaziantep büyükşehir belediyesi, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini kurulan kıl çadırda tanıttı. Mutfak sanatları eğitim merkezinde hazırlanan yöresel yemek ve ürünler, festival etkinliklerini izlemeye gelenlerin beğenisine sunuldu. Mutfağın yanı sıra bakır işlemeciliği, sedef işlemeciliği, yemeni gibi el sanatları ve halk oyunları ekibi, festivale gelenleri, etkiledi. Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan gösterileri ve atlı gösteriler gibi çok sayıda etkinlik yapıldı. Ayrıca, alana kurulan çadırda Türkiye’de ilk kez kullanılan dom master kubbe teknolojisiyle 15 Temmuz darbe girişimi gecesine ait animasyonlar gösterime sunuldu.


Etnospor Kültür festivaline katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Gaziantep çadırını ziyaret etti, menengiç kahvesi ikram edildi.




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