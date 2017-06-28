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28 Haziran 2017 15:59

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi akını

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ni arefe ve Ramazan Bayramı’nın 3 gününde gezen 38 bin 800 kişi kentte turizme büyük katkı sağladı.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne ziyaretçi akını

28 Haziran 2017 15:59


Türkiye’de ilk, Avrupa’da ikinci, dünyada dördüncü sırada yer alan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı’nda yoğun ilgi gördü. Arefe günü ile bayram boyunca 38 bin 800 ziyaretçiyle Gaziantep’in en çok ziyaretçi alan yeri oldu.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, ziyaretçi yoğunluğunun devam ettiğini belirterek, “Özellikle çevre illerimizden ziyaretçilerimiz geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’dan da ziyaretçi alıyoruz. Bayramdaki ziyaretçilerimizin sayısı 38 bin 800 kişiye ulaştı. Yoğunluğumuz hala devam ediyor” dedi.


Hayvanat bahçesini gezen vatandaşlar ise burayı çok beğendiklerini, bayram tatilini gezerek değerlendirmek istediklerini belirtti.




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