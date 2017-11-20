Gaziantepspor-Boluspor maçının ardından

Lig’in 12. haftasında Gaziantepspor sahasında Boluspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamalar mücadeleyi değerlendirdi.

Gaziantepspor Teknik Sorumlusu Faik Demir, ilk yarı iyi oynadıklarını fakat maçı tecrübenin kazandığını belirterek, “İlk yarı iyi savunma yaptık. Ancak ikinci yarı rakip takımın tecrübesi kazandı. Oyuncularım iyi mücadele etti fakat futbol sadece mücadele etmekle kazanılmaz. Puana ve puanlara ihtiyacımız var. Oyuncularım puan kaybettikçe öz güvenlerini kaybediyor” dedi.

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise, "İlk yarı çok kötü oynadık. Ancak ikinci yarı kötü oyunu çevirdik ve oyuncularım maçı çevirmesini bildi. Kazandığımız her maç bizi üst sıralara tırmandıracak” diye konuştu.