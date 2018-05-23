Gaziantepspor’da eski yönetimler araştırılacak

Mali kriz içerisinde bulunan son iki sezonda oynadığı iki ligden de düşen ve önümüzdeki yıl Spor Toto 2. Lig’de yer alacak olan Gaziantepspor’da yeni sezonun planlamasını yapmaya çalışan Başkan Hasan Şahin, eski başkanların ve kulüp defterlerinin incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hasan Şahin, "Allahın izniyle en kısa zamanda Samsunspor’da olduğu gibi bizde de aynı olay olacak. Ben ne demiştim hemşehrilerime Gaziantepspor’un bir kuruşunu kimseye yedirmem. Son 10 yılın tüm yöneticeleri dahil en kısa zamanda savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum. Bazıları diyor ya Gaziantepspor’dan alacağımız var. Alacağı olan parasını alır, borcu olan da borcunu öder. Yıllarca Gaziantepspor etiketini kullanan kişiler bunun sefasını çektiniz, cefasına gelince koca çınara sırt çevirmek yakışır mı? Siz yakıştırdıysanız devletimizin savcıları yakıştırmayacak" dedi.