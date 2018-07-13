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13 Temmuz 2018 13:12

Gaziantep’te 12 branşta 20 bin öğrenciye yaz spor kursu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin okulların tatile girmesini fırsat bilerek öğrencilerin boş zamanlarını iyi değerlendirmesi amacıyla açtığı ‘Yaz Spor Okulları’na yaklaşık 20 kin kişi katıldı.

Gaziantep’te 12 branşta 20 bin öğrenciye yaz spor kursu

13 Temmuz 2018 13:12


Etik değerlere sahip sporcuların yetişmesi, sporun yaygınlaşması ve yaşam biçimi haline getirilmesi için açılan spor okulunda çocuklar ücretsiz faydalanıyor.


12 ayrı branşta verilen yaz spor eğitiminde öğrencilere takım ruhuyla paylaşma, yeteneklerini geliştirme kişisel gelişim içerikli eğitsel oyunlar ve geziler de düzenleniyor. Böylece öğrencilerin keyifli bir yaz tatil geçirmeleri hedefleniyor. Önceki gün Talat Özkarslı Spor Salonu’nda kurs gören öğrencileri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun önemine vurgu yaptı. Genç neslin spor ile zinde ve sağlıklı olabileceğini vurgulayan Şahin, spor alalında başarının istikrarlı ve çok çalışmaktan geçtiğini belirtti. Öğrencilerin boş zamanlarını spor alanları ile değerlendirmesini isteyen Şahin, belediye olarak bu imkânları onlara sunduklarını kaydetti. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan spor yaz okullarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla bugüne kadar 12 branşta 20 bin öğrencinin katıldığı ifade edildi. 7-14 yaş grubu arasındaki çocukların katılabildiği yaz spor kurslarında; futbolda 2 bin, voleybolda 2 bin 306, basketbolda 2 bin 854, güreşte 321, karatede 323, jimnastikte 269, teniste 116, judoda 314, badmintonda 778, atletizmde 392, tekvandoda 330, yüzmede 5 bin 570, Erikçe Kampında 5 bin öğrencinin yararlandığı açıklandı.


Alleben yüzme havuzuna yoğun ilgi


Büyükşehir Belediyesi bünyesinde üç ayrı havuzda ücretsiz yüzme kursu alan öğrenciler kurslara yoğun ilgi gösteriyor. Alleben Yüzme Havuzuna gelen öğrenciler sabah saat 11.30’da başladıkları yüzme kurusunu 12.30 gibi sonlandırıyorlar. Havuz görevlileri ve eğitmenler eşliğinde keyifli bir gün geçiren öğrenciler; kendilerine bu imkanı sunan yöneticilere teşekkür ediyorlar.


Şehrin değişik bölgelerinden otobüslerle gelen kursiyer öğrenciler; eğitmenler eşliğinde yüzmeyi öğreniyorlar. Kademe kademe yapılan yüzme kursu 18 ağustos tarihine kadar devam edecek.




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