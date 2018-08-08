Gaziantep’te 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 5 gözaltı

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Narkotik ekipleri tarafından Çamlıca Mahallesi Dr. Hamit Uras Caddesi üzerinde M.K. ve T.A. isimli şüpheli şahıslara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda, beyaz kağıda sarılı vaziyette 3 adet toplam ağırlığı 4.08 gram olan eroin maddesi ele geçirildi. Ekipler, İbn-i Sina mahallesi Kozlubağ Küme evlerinde M.S.Ö isimli şüpheli şahsın evine gerçekleştirdiği operasyonda ise evin bahçesinde yetiştirilmiş 30 kök dişi hint keneviri ve 28.53 gram ağırlığında kurutulmuş esrar maddesi ele geçirildi. Vatan mahallesinde Şehit Mehmet Gezelge Caddesi üzerinde bir araçta bulunan D.A, G.S ve D.İ isimli şahıslara yönelik yapılan operasyonda ise 5 adet satışa hazır vaziyette alüminyum folyoya sarılı 4.42 gram metamfetamin, 1 adet satışa hazır 1,32 gram esrar maddesi ve 1 adet araç içerisinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda M.K, T.A, M.S.Ö, G.S ve D.İ. isimli 5 şüpheli şahıslara gerekli yasal işlemler yapıldı. Şüphelilerden D.A adli makamlarca tutuklanmasına müteakip cezaevine gönderildi.