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13 Haziran 2018 16:14

Gaziantep’te binalar MHP bayraklarına büründü

24 Haziran seçimlerine 10 gün kala seçim heyecanı cadde ve sokaklardan binalara taştı.

Gaziantep’te binalar MHP bayraklarına büründü

13 Haziran 2018 16:14

Türkiye’de her seçim döneminde olduğu gibi her yer parti bayrakları afişleriyle donatılırken, Gaziantep’te pek çok mahallede binalar Milliyetçi Hareket Partisi bayrakları ve afişlerine büründü.


Kentin pek çok noktasında evlerini, sokaklarını MHP bayraklarıyla donatan partiye gönül verenler, oturdukları binaları da boydan boya afişlerle donattı. Afişlerde özellikle MHP Gaziantep birinci sıra Milletvekili adayı Ali Muhittin Taşdoğan’a destek veren partililer, her tarafa Taşdoğan’ın fotoğraflarını astı.


Seçim kararının alınmasından sonra MHP Gaziantep İl Başkanlığını bırakıp milletvekili aday adayı olan Taşdoğan, MHP yönetimi tarafından Gaziantep 1.sıradan aday gösterilmişti. İki hafta sonra yapılacak seçimler için hazırlıklarına son sürat devam eden ve adım atmadık yer bırakmayan Taşdoğan’ın meclise girmesine kesin gözüyle bakılıyor.




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