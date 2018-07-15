Gaziantep’te binler 15 Temmuz’u kutladı

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Şahinbey Belediye ve Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlar ve protokolün katılımıyla kutlanmaya başlandı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı doldurdu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından dualar edildi. Şahinbey Belediyesi Mehteran Takımı marşlarıyla vatandaşları coşturdu.

Kutlama programına Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşlardan birlik mesajı

Programa katılan Melisa Özdoğdu vatan ve millete sahip çıkmak için burada olduklarını vurgulayarak, “15 Temmuz için Gaziantep’te toplandık. 15 Temmuz destanı ikinci yılı kutlamaları için buradayız. Vatanımıza milletimize sahip çıkmak için buradayız. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın. Allah her zaman vatanımıza milletimize sahip çıkmayı nasip etsin. Allah Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin” dedi.

Ayşe Kök ise 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü için burada olduklarını belirterek, “Allah Türkiye’mizi devletimizi, askerimizi, polisimizi korusun. Cumhurbaşkanımızı korusun, Allah Türkiye’ye güç kuvvet versin, bir daha o günleri bize yaşatmasın. Bugün 15 Temmuz’un ikinci yılı için buradayız. Rabbim bayrağımızı göklerden indirmesin” şeklinde konuştu.

İbrahim Halil Aykaç birlik mesajı vererek, “15 Temmuz destanından dolayı gurur duyuyorum. Bu milletten olduğum için gurur duyuyorum. Bu vatani kimse bölemez, bizi hiçbir zaman ayıramazlar. Kürt de Türk’te birdir, herkes ay yıldızlı bayrak altında toplanmıştır kimse bizi bölemez” diye konuştu.