Gaziantep’te canlı bomba saldırısında ölen 57 kişi mevlit okutuldu

Gaziantep’in Şahinbey ilçesine bağlı Cengiztopel-Akdere Mahallesi’nde 57 vatandaşın öldüğü canlı bomba saldırısının üzerinden tam iki yıl geçti. Büyükşehir Belediyesi, menfur saldırıda hayatını yitirenlerin mezarları başında Yeşilkent Mezarlığı’nda Mevlid-i Şerif programı düzenledi.

Acılı ailelere seslenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, hem Türkiye hem de Gaziantep için 20 Ağustos gecesinin kara bir gece olduğunu belirterek, "O gecenin nasıl geçtiğini hepimiz canlı şahidiyiz. Rabbim bir daha öyle bir geceyi yaşatmasın. 2016 yılı bizim için çok karanlık bir yıl oldu. Ama en hazin geceyi 20 Ağustos’ta yaşadık. 57 vatandaşımızı, canımızı, ciğerimizi kaybettik. Gece yarısına kadar ’yaralılara nasıl yardım edebiliriz’ diye ben ve belediyemiz ekipleri o sokaktaydık. Burada yatan çocuklarımız, ahirette bizlere şefaatçi olacaklardır inşallah. Şunu asla unutmayın üzüntümüz de acımız da sevincimiz de bir. Büyükşehir olarak sizler için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ailelere yapılan ikramların ardından program sona erdi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı Hilmi Teymur, bayramlarda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun ve özel bir şekilde yaşandığını ve bu özel günlerin büyük bir heyecanla beklendiğini belirterek mübarek Kurban Bayramı’nın huzura ve mutluluğa vesile olması temennisinde bulundu.