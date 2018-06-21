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21 Haziran 2018 17:12

Gaziantep’te Erdoğan’ın mitingi öncesi geniş güvenlik önlemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerine üç gün kala Gaziantep’te yapacağı son miting öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı.

Gaziantep’te Erdoğan’ın mitingi öncesi geniş güvenlik önlemleri

21 Haziran 2018 17:12


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılamaya hazırlanan Gaziantep’te geniş güvenlik tedbirleri alındı.


Erdoğan’ın miting yapacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Meydana çıkan bütün yollar çöp kamyonları ve barikatlarla araç ve yaya ulaşımına kapatıldı. Alana girmek isteyen vatandaşlar da da didik aradı.


Çok sayıda güvenlik görevlisi ve keskin nişancıların da görev aldığı kentte, helikopterlerle miting alanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güzergahındaki tedbirler havadan da kontrol edildi.




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