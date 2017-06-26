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26 Haziran 2017 15:07

Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü

Gaziantep’te babasıyla birlikte bir akrabalarına bayramlaşmaya giden genç kadın geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü

26 Haziran 2017 15:07


Kaza, bugün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Eski Nizip Yolu 4’üncü kilometrede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesinden Gaziantep istikametine seyreden Recep Kökmen idaresindeki 63 PE 246 plakalı otomobil önünde seyreden Mesut Y. idaresindeki 27 AAT 53 plakalı aracı sollamak isterken arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle takla atan aracın sürücüsü Recep Kökmen (67) ağır yaralanırken, yanında bulunan kızı Hafıza Kökmen (30) ise olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza sonrası yaralı Recep Kökmen çağrılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılırken, kızı Hafıza ise cenaze aracıyla Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.


Diğer yandan Recep Kökmen’in arkadan çarptığı aracın sürücüsü Mesut Y. kazayla ilgili ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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