Gaziantep’te Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Ulaşım, güvenli alışveriş, mezarlık, turizm, kurban kesim alanları konusunda bir takım tedbirlerin yanında vatandaşlara kolaylıklar sunan belediye, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ve öncesinde huzurlu bir tatil sağlamak için önlemlerini aldı.

Belediye otobüsleri ve tramvaylar ücretsiz

Bayramda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvaylar ücretsiz olurken, ücretsiz otobüs seferlerine ek olarak arife günü Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüsler Balıklı Meydanı’ndan Yeşilkent ve Asri mezarlığa ücretsiz olarak taşıma hizmeti verecek.

Diğer halk otobüsleri ise vatandaşları indirimli (öğrenci fiyatına) taşıyacak.

8’er bin adet çam ve Yasin-i Şerif kitabı dağıtılacak

Bayram boyunca 24 saat ekibiyle vatandaşa hizmet verecek Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü, merkez ve ilçelerdeki mezarlıklarda yaklaşık 8’er bin adet zambak, çam fidanı ve Yasin’i Şerif ücretsiz dağıtacak. Çam ve Yasin’i Şerif dağıtımları Gaziantep mezarlıklarının yanı sıra ilçe mezarlıklarında da gerçekleştirilecek.

Mezarlıklarda gün boyu hizmet

Orta refüj düzenleme, asfaltlama ve temizlik çalışmalarının yapıldığı mezarlıklarda ayrıca, 24 saat anons sistemiyle Kuran’ı Kerim okunacak.

Mezarlıkta ayrıca isteyen vatandaşlara kırmızı toprak da verilecek. Çadır, su ve çay ikramlarının yapılacağı mezarlıkta; Mezarlık Bilgi Edinme Sistemi (MEBİS) birden ikiye çıkartıldı.

Öte yandan kurban kesim yerlerinde bayramın ilk günü itibariyle ilaçlama yapılacak. Ayrıca, ekipler, bayram süresince çöp konteynırlarını ilaçlayacak.

Kurban yakalama timi görevde olacak

Bu arada Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı tarafından sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanları yakalamak için aralarında veterinerlerin de bulunduğu “Kurban yakalama timi” bu bayramda da görevine devam edecek. Bayram süresince 20 kişilik ekip ile hizmet verecek olan özel tim, kaçan kurbanları iğne ile uyuşturacak veya iple kurbanı yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Vatandaşlar arife günü dahil bayram sonuna kadar “ALO 153” hattından görevli ekibe ulaşabilecek. Ekip, talepler doğrultusunda vatandaşlara yardımcı olacak.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı, Nizip Mezbası’nda bayram boyunca küçük ve büyükbaş kurban kesimi yapacak.

2 bin aileye yardım yapıldı

Diğer yandan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası, GASMEK’ten eğitim alan ve ihtiyaç sahibi öğrenciler ile yetim çocukların ailelerine et yardımında bulundu.

İhtiyaç sahibi 2 bin aileyi tespit eden Gıda Bankası yetkilileri, ailelerin evlerine giderek kurban bayramı öncesinde etleri sahiplerine teslim etti.

Şikayetler Alo 153 hattına

Ayrıca Zabıta Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren motorize, mobil, sivil ve resmi ekipler dilenci, seyyar satıcı, izinsiz işportacılara karşı tedbirler alırken, vatandaşın alışveriş yaptığı işletmelerde rutin denetlemelerin dışında, satışa sunulan ürünler ve satış ortamlarında denetimlerini sıklaştıracak.

Sivil ekip ve resmi kıyafetli zabıta ekipleri, trafiğe kapalı yaya bölgelerinde alışveriş yoğunluğu göz önünde bulundurularak, bayrama kadar 24 saat boyunca herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için görevlendirildi.

Kurban kesim denetimleri yapılacak

Ayrıca belirlenen kurban kesim alanları dışında park yerleri, kentin ana arterleri özellikle cadde ile sokaklarda kesimlerin olmaması noktasında denetimler sıklaştırılacak. Bu arada Kale civarı, dere kenarı ve diğer caddelerde kelle ütülmemesi, kaldırımlarda deri alım satımı yapılmaması konusunda vatandaşların daha duyarlı olması istendi.

Belirtilen hususlara uymayan ve çevre kirliliğine sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Ayrıca vatandaşlar bayramda yaşayacakları tüm olumsuzlukları Büyükşehir Belediyesi’nin “ALO 153” hattını arayarak bildirebilecek.

Parkomatlar ücretsiz olacak

Vatandaşların kent içerisinde parklama konusunda sıkıntı yaşamaması için parkomat alanlarının arife ve bayram süresince ücretsiz olacak. Zabıta Daire Başkanlığı yetkilileri, Trafik Şube Müdürlüğü bayramda ulaşım ile ilgili her hangi bir sorun yaşanmaması ve bayram süresince toplu ulaşım hatlarında aksaklık meydana gelmemesi konusunda tedbirlerini aldı.