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25 Haziran 2018 18:16

Gaziantep’te rekor Nurdağı’ndan geldi

24 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 76.

Gaziantep’te rekor Nurdağı’ndan geldi

25 Haziran 2018 18:16

05 oy aldı. Bu oran ile Gaziantep’te Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı ilçe Nurdağı oldu.


kesin olmayan sonuçlara göre Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 bin 499 oy ile yüzde 76.05 oy oranına ulaşırken, Milletvekilliği seçiminde ise Ak Parti, 12 bin 210 oy ile yüzde 56.6 orana ulaştı. Bu sonuçlarla Nurdağı Gaziantep’te en çok oy oranına ulaşan ilçe oldu. Yüksek oy oranına rağmen ilçenin Milletvekili Adayı olan Yaşar Atılgan’ın seçilememesi ise ilçede burukluğa neden oldu.


Öte yandan Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk Başkanı seçilmesi, ilçede davul, zurna çalınarak ve havai fişekler atılarak kutlandı. Kutlamalara katılan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ise yaptığı konuşmada, destek verenlere teşekkür ederek, başarıda herkesin payın olduğunu söyledi.




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