Gaziantep’te rekor Nurdağı’ndan geldi

05 oy aldı. Bu oran ile Gaziantep’te Erdoğan’ın en yüksek oy aldığı ilçe Nurdağı oldu.

kesin olmayan sonuçlara göre Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 bin 499 oy ile yüzde 76.05 oy oranına ulaşırken, Milletvekilliği seçiminde ise Ak Parti, 12 bin 210 oy ile yüzde 56.6 orana ulaştı. Bu sonuçlarla Nurdağı Gaziantep’te en çok oy oranına ulaşan ilçe oldu. Yüksek oy oranına rağmen ilçenin Milletvekili Adayı olan Yaşar Atılgan’ın seçilememesi ise ilçede burukluğa neden oldu.

Öte yandan Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk Başkanı seçilmesi, ilçede davul, zurna çalınarak ve havai fişekler atılarak kutlandı. Kutlamalara katılan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ise yaptığı konuşmada, destek verenlere teşekkür ederek, başarıda herkesin payın olduğunu söyledi.