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12 Ağustos 2018 02:20

Gaziantep’te silahlı kavga :1 ölü,4 yaralı

Gaziantep’te, akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü 4 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’te silahlı kavga :1 ölü,4 yaralı

12 Ağustos 2018 02:20


Olay, gece geç saatlerde Gaziantep’in Şehitkamil İlçesine bağlı Hasırcıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bakkal dükkanında oturan Eyüp Ercan uzun süredir küs olduğu yeğeniyle aralarında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp Ercan’nın yeğeni yanında bulunan tüfekle Ercan’a art arda ateş ederek olay yerinden kaçtı. O esnada olay yerinden geçen 4 vatandaşta kurşunların hedefi olup yaralandı. Silahlı kavgada 39 yaşındaki Eyüp Ercan hayatını kaybederken, o anda oradan geçerken yaralanan 4 vatandaşta kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ercan ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ercan’ın cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Öte yandan polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.




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