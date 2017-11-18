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18 Kasım 2017 11:36

Gaziantep’te tır alev aldı : 2 yaralı

Gaziantep’te Gazikent Mahallesinde meydana gelen kazada tırın alev alması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep’te tır alev aldı : 2 yaralı

18 Kasım 2017 11:36


Olay dün gece saatlerinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Gazikent Mahallesinde Araban yolu üzerinde meydana geldi.


İddiaya göre, Seydi Ahmet K. idaresindeki 34 GZ 0871 plakalı arac, 10 nolu caddeden gelip 26 nolu caddeye seyreden 34 BVK 08 plakalı tırın benzin deposuna çarpması sonucu tır alev aldı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelirken, yaralılar 112 ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazada can kaybı yaşanmezken, alev alan tır itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.




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