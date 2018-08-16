Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor maçının bilet fiyatları belli oldu

Lig’in ikinci haftasında kendi sahasında oynayacağı ilk karşılaşma olan İstanbulspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Passolig sitesinden ve passolig gişelerinden satışa sunulan bilet fiyatları maraton alt öğrenci tribünü 1 TL, maraton alt tribün 15 TL, maraton üst tribün 15 TL, misafir tribün 10 TL ve VIP tribün 30 TL olarak belirlendi.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın, şampiyonluk yolunda taraftar desteğine en ihtiyaç duyduğu bu günlerde Maraton Tribün biletleri öğrencilere 1 TL’den satışa sunulacakken, diğer taraftarlarımız ise Maraton Alt ve Üst Tribününe 15 TL’den passolig kartlarına bilet dolumu yapabileceklerdir. 19 Ağustos Pazar günü saat 21.45’de Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakanın biletleri passolig satış noktaları, www.passolig.com.tr adresi ve Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu yanında bulunan passolig noktasından satışa sunulmuştur. Bu zorlu müsabakada, takımımız taraftarlarını da tribünlere beklerken karşılaşmayı izlemek isteyen öğrenciler 1 TL karşılığında passolig kartlarına bilet dolumu gerçekleştirebilecek. Karşılaşmada ev sahibi tribünlere İstanbulspor hariç diğer takım logolu kartlarla giriş yapılabileceği gibi karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlarımızın passolig kartı olması zorunludur" denildi.