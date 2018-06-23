Gazişehir’de altı futbolcuyla daha yollar ayrıldı

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te hareketli günler yaşanıyor. Yeni sezon için hedefi Süper Lig olarak belirleyen ve takımın başına genç teknik adam Yalçın Koşukavak’ı getiren kırmızı-siyahlılar yeni kadro yapılanması kapsamında altı futbolcuyla daha yollarını ayırdı.

Transfer çalışmalarına başlayan ama şuana kadar herhangi bir oyuncuya imza attıramayan Gazişehir, teknik patron Yalçın Koşukavak’ın raporu doğrultusunda takımda düşünülmeyen pek çok isime veda etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Adam Stachowiak, Murat Ceylan, Yasin Palaz, Necati Yılmaz, Özgür Özkaya ve Gürcan Gözüm ile sözleşmelerimiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. Adam Stachowiak, Murat Ceylan, Yasin Palaz, Necati Yılmaz, Özgür Özkaya ve Gürcan Gözüm’e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Bu hamlelerle kadrosunu önemli ölçüde değiştiren ve Adam Stachowiak, Necati Yılmaz, Özgür Özkaya, Yasin Palaz, Gürcan Gözüm, Murat Ceylan, Pierre Webo, Tugay Kaçar, Sinan Osmanoğlu, Muhammed Himmet Ertürk ve Uğur Akdemir ile birlikte toplam 11 futbolcuyla yollarını ayıran Gazişehir’in bu isimlerin yerini kimlerle dolduracağı merak ediliyor. Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren kırmızı-siyahlıların yeni transferlerini önümüzdeki haftadan itibaren açıklaması bekleniyor.