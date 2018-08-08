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08 Ağustos 2018 16:30

Gazişehir’de hedef Süper Lig

Gazişehir Gaziantep’in bu sezonun ilk transferi olan tecrübeli defans oyuncusu Yalçın Kılınç, kulübün sosyal medya hesabında yayımlanan röportajında takımın Spor Toto 1.

Gazişehir’de hedef Süper Lig

08 Ağustos 2018 16:30

Lig’de şampiyon olarak, Süper Lig’e çıkacağını söyledi.


Yalçın Kılınç, röportajında sezon öncesinde iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, oynanacak müsabakalarda da bunun karşılığını alacaklarını kaydetti. Hedefin şampiyonluk olduğuna vurgu yapan Kılınç, "Asıl iş şimdi başlıyor. Artık daha fazla konsantre olmamız lazım. Çünkü kulübün hedefi şampiyonluk. İyi bir takımız ve bunun karşılığını ligde skor olarak alacağız" dedi.


Teknik Direktör Yalçın Koçukavak ile birlikte takıma katıldığını hatırlatan Kılınç, teknik direktörün kendisini geliştirmek isteyen oyuncular için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Gazişehir Gaziantep hakkında hem olumlu sözler duyduğunu belirten tecrübeli oyuncu, transfer olduktan sonra da kulübün profesyonelliğine yakından tanık olduğunu kaydetti. Gazişehir Gaziantep’in bu yıl başarılı olması için hiçbir engel bulunmadığını da ifade eden Yalçın, "Süper Lig’i de dahil edersek, gerçek anlamda profesyonel 10 tane kulüp varsa, bunlardan biri de Gazişehir Gaziantep’tir. İnşallah hak ettiğimiz yere geliriz. Bunun için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.




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