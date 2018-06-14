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14 Haziran 2018 12:43

Gazişehir’de yaprak dökümü devam ediyor

Spor Toto 1.

Gazişehir’de yaprak dökümü devam ediyor

14 Haziran 2018 12:43

Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’te takımdan ayrılan oyuncuların sayısı artıyor. Yeni sezon için hedefi Süper Lig olarak belirleyen ve teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak’ı getiren kırmızı-siyahlılarda henüz bir transfer olmazken, takım içindeki yaprak dökümü de devam ediyor.


Geçtiğimiz sezon Süper Lig biletini play-off finalinde Erzurumspor’a penaltı atışları sonucu kaybeden Gazişehir’de ciddi bir kadro revizyonu yaşanıyor. Sezonun bitimiyle beraber Webo, Sinan Osmanoğlu, Uğur Akdemir ve son olarak da Muhammet Himmet Ertürk’le yollarını ayıran Gazişehir’de Muhammet Himmet için bir veda mesajı yayımlanarak, "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Muhammed Himmet Ertürk ile yollarımız ayrılmıştır. Muhammed Himmet’e katkılarından dolayı teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz" denildi.


Kırmızı-siyahlılarda geçtiğimiz yılın önemli oyuncularından Tugay Kaçar’ın eski takımı Osmanlıspor’a dönmesi beklenirken, sözleşmeleri sona eren Adam Stachowiak, Yasin Palaz, Özgür Özkaya ve Murat Ceylan’ın da durumları belirsizliğini koruyor.


Gazişehir’de sözleşmesi devam eden Necati Yılmaz, İsmail Konuk, Ahmet Kesim, Özgürcan Özcan, Serdar Deliktaş, Adama Ba, Ermin Zec, Del Valle, Okan Derici, Gürcan Gözüm, Fatih Durna, Gökhan Alsan, Samican Keskin, Prince Segbefia, Junior Jefferson ve Mehmet Erdem Uğurlu gibi futbolcuların büyük kısmı ile yola devam edilmesi bekleniyor.


Yeni sezon için sözleşme imzaladıktan sonra görevine başlayan ve yönetime raporunu sunan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın takım için düşündüğü oyuncuların kimler olduğu merak edilirken, yönetimin transfer çalışmalarına bayram sonrası başlaması bekleniyor.




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